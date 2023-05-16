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沙灘車管理指引最快月底公布 預計6月中後實施

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
中央沙灘車管理指引最快月底公布，預計6月中後實施，讓地方政府依循。圖／報系資料照
中央沙灘車管理指引最快月底公布，預計6月中後實施，讓地方政府依循。圖／報系資料照

中央將宜蘭南澳神秘沙灘列為禁止沙灘車活動場域，在同樣沙灘車活動興盛的花蓮，縣府表示，經過行政院開會決議，交通部與環團討論後，預計5月底公布指引，將未禁止的區域畫設出來；經過2周公告後，縣府依照指引管理沙灘車業者，盼讓沙灘車活動合法化。

本報陽光行動專題報導，點出沙灘車無法可管的現況，花蓮縣府觀光處表示，這是通案性的問題，沒有中央規定，地方政府沒辦法依法管理，因此行政院在12日召開會議統合各單位意見。

觀光處觀光產業科長陳勇男指出，花蓮沙灘車活動面臨最主要的問題，就是立霧溪以南、三棧溪以北的沙灘沒有明確主管單位，因此，行政院要求內政部盤點海岸地區，要求「每一吋土地都要納入管理」，不可以有無人管理的地方，請內政部納入畫設海岸保護設施計畫裡，以利管理。

在會議中，政委吳澤成要求交通部對於沙灘車有明確的指引，尤其是針對河川、林地、國家公園、國家風景區、山坡地、海岸等六大場域，中央主管機關、管理單位要在指引中列出來，各主管機關與地方政府，應該要依照指引明確分工與執行的期限。

「若土地使用權沒有解決，在哪裡玩都是違法。」陳勇男說，經過交通部與環團討論後，交通部預計在5月底公布指引，把未禁止的區域明確畫出來，預估6月中過後開始執行，縣府可以依循指引，要求業者登記申請等，在土地、場地使用上比較周全，也有合法性。

記者致電花蓮沙灘車協會，尚未獲得回應；其他沙灘車業者低調表示，只要規定合理，都願意遵守，也避免爭議，目前經營一切照常。

沙灘 交通部 南澳 宜蘭

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