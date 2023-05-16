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回響／禁了！巨浪害命 中央禁止沙灘車進入南澳神秘沙灘

聯合報／ 記者陳敬丰戴永華／宜蘭即時報導
南澳神秘沙灘近年來意外頻傳，行政院決定禁止沙灘車進入，避免遊客發生危險。圖／讀者提供
南澳神秘沙灘近年來意外頻傳，行政院決定禁止沙灘車進入，避免遊客發生危險。圖／讀者提供

宜蘭南澳神秘沙灘於2018年發生沙灘車遭瘋狗浪吞噬意外，釀成5人死亡，事發至今5年了，沙灘車仍未立法管理；經本報陽光行動專題報導後，行政院邀集相關部會及縣市政府開會研議，基於安全考量，決定把南澳神秘沙灘列為禁止沙灘車活動場域。

目前排除國家公園法管理取締的海岸區，宜蘭縣南澳神秘沙灘是全國第一個未登錄地禁止沙灘車進入的海灘，且因現階段取締法源困難，行政院也將列出禁止事項及罰則等指引，以利地方政府有所依循，成為中央與地方共同強力執法的優先示範區。

行政院針對沙灘車問題，最近由政委吳澤成邀集中央跨部會、宜蘭、花蓮及屏東等縣市政府數次開會訂出「沙灘車管理導、禁兼施」方向，各地沙灘車回歸由場域管理。在「禁」的部分，中央各主管機關認定禁止地區，畫分何種場域屬禁止沙灘車進入地區，例如海岸、水利河川、林務、山坡地、風景區及國家公園等。

在「導」的部分，請各部會明列沙灘車可以開放進入地區，盤點並引用相關管理法規，明確規範沙灘車活動範圍管理機制，進一步邀集地方政府協調確認輔導及分工作法。

南澳神秘沙灘是全國唯一因為沙灘車被巨浪捲落海、釀成5條人命的海域，引起關注，也曾有遊客的車輛遭浪襲擊，打成廢鐵，沙灘車業者營利行為，把參與騎乘的遊客處於危險狀態。吳澤成表示，南澳神秘沙灘屬於危險區域，列為禁止沙灘車活動場域，且沙灘車非屬交通工具，一旦在道路行駛，請警方依法取締。

其實，國產署去年就公告禁止沙灘車進入神秘沙灘，業者仍帶客騎乘擅闖，國產署蒐證依竊占罪送辦，全都不起訴，顯見取締不易。吳澤成要求警政及法務上也要協助，才能達到更好效果，法務部在檢調平台加以宣導，落實稽查取締，達到嚇阻效果。

國產署長曾國基表示，很多保育候鳥飛到神秘沙灘附近繁衍築巢，以前也曾有海龜爬上岸產卵，附近是觀音海岸自然保護區及野生動物重要棲地，基於生態保護及安全兩大理由，應禁止沙灘車進入。

前年10月國慶連假，神秘沙灘被巨浪吞噬，有16名遊客受困海蝕洞出不來，出動空勤總隊直升機救人。圖／民眾提供資料照
前年10月國慶連假，神秘沙灘被巨浪吞噬，有16名遊客受困海蝕洞出不來，出動空勤總隊直升機救人。圖／民眾提供資料照
神秘沙灘附近的出海口是二級保育鳥類「小燕鷗」繁殖區，也有其他 珍貴候鳥，生態物種豐富。圖／讀者提供
神秘沙灘附近的出海口是二級保育鳥類「小燕鷗」繁殖區，也有其他 珍貴候鳥，生態物種豐富。圖／讀者提供
行政院跨部會開會討論決定，禁止沙灘車進入南澳神秘沙灘，以免發生危險。記者陳敬丰／攝影
行政院跨部會開會討論決定，禁止沙灘車進入南澳神秘沙灘，以免發生危險。記者陳敬丰／攝影
小燕鷗在沙灘石礫中下蛋，南澳神秘沙灘的生態物種豐富。圖／台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會提供
小燕鷗在沙灘石礫中下蛋，南澳神秘沙灘的生態物種豐富。圖／台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會提供
神秘沙灘附近的南澳溪出海口，最近出現保育鳥類小燕鷗，數量還不少。圖／台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會提供
神秘沙灘附近的南澳溪出海口，最近出現保育鳥類小燕鷗，數量還不少。圖／台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會提供
美麗南澳神秘沙灘的背後藏著危險，行政院基於安全及守護環境生態，決定禁止沙灘車進入。圖／讀者提供
美麗南澳神秘沙灘的背後藏著危險，行政院基於安全及守護環境生態，決定禁止沙灘車進入。圖／讀者提供
南澳神秘沙灘位於蘇花公路斷崖下，海浪沖蝕山壁形成海蝕洞，雖是美拍景點，背後卻藏著危險。記者陳敬丰／攝影
南澳神秘沙灘位於蘇花公路斷崖下，海浪沖蝕山壁形成海蝕洞，雖是美拍景點，背後卻藏著危險。記者陳敬丰／攝影
連四輪傳動車都會被巨浪打成廢鐵，何況是遊客？行政院基於安全及生態兩大理由，禁止沙灘車進入南澳神秘沙灘。圖／讀者提供資料照
連四輪傳動車都會被巨浪打成廢鐵，何況是遊客？行政院基於安全及生態兩大理由，禁止沙灘車進入南澳神秘沙灘。圖／讀者提供資料照
南澳神秘沙灘位於蘇花公路斷崖下，海浪沖蝕山壁形成海蝕洞，雖是美拍景點，背後卻藏著危險。記者陳敬丰／攝影
南澳神秘沙灘位於蘇花公路斷崖下，海浪沖蝕山壁形成海蝕洞，雖是美拍景點，背後卻藏著危險。記者陳敬丰／攝影

沙灘 南澳 國產署

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