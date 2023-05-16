回響／禁了！巨浪害命 中央禁止沙灘車進入南澳神秘沙灘

宜蘭南澳神秘沙灘於2018年發生沙灘車遭瘋狗浪吞噬意外，釀成5人死亡，事發至今5年了，沙灘車仍未立法管理；經本報陽光行動專題報導後，行政院邀集相關部會及縣市政府開會研議，基於安全考量，決定把南澳神秘沙灘列為禁止沙灘車活動場域。

目前排除國家公園法管理取締的海岸區，宜蘭縣南澳神秘沙灘是全國第一個未登錄地禁止沙灘車進入的海灘，且因現階段取締法源困難，行政院也將列出禁止事項及罰則等指引，以利地方政府有所依循，成為中央與地方共同強力執法的優先示範區。

行政院針對沙灘車問題，最近由政委吳澤成邀集中央跨部會、宜蘭、花蓮及屏東等縣市政府數次開會訂出「沙灘車管理導、禁兼施」方向，各地沙灘車回歸由場域管理。在「禁」的部分，中央各主管機關認定禁止地區，畫分何種場域屬禁止沙灘車進入地區，例如海岸、水利河川、林務、山坡地、風景區及國家公園等。

在「導」的部分，請各部會明列沙灘車可以開放進入地區，盤點並引用相關管理法規，明確規範沙灘車活動範圍管理機制，進一步邀集地方政府協調確認輔導及分工作法。

南澳神秘沙灘是全國唯一因為沙灘車被巨浪捲落海、釀成5條人命的海域，引起關注，也曾有遊客的車輛遭浪襲擊，打成廢鐵，沙灘車業者營利行為，把參與騎乘的遊客處於危險狀態。吳澤成表示，南澳神秘沙灘屬於危險區域，列為禁止沙灘車活動場域，且沙灘車非屬交通工具，一旦在道路行駛，請警方依法取締。

其實，國產署去年就公告禁止沙灘車進入神秘沙灘，業者仍帶客騎乘擅闖，國產署蒐證依竊占罪送辦，全都不起訴，顯見取締不易。吳澤成要求警政及法務上也要協助，才能達到更好效果，法務部在檢調平台加以宣導，落實稽查取締，達到嚇阻效果。