羅東自然教育中心慶15週年 6/3推林業體驗活動

林務局羅東林區管理處將在6月3日於羅東林業文化園區，舉辦羅東自然教育中心成立15週年活動，邀請親子體驗一日林場工人或森林鐵路工人，回味昔日林業時光。

羅東林管處今天發布新聞稿表示，所轄羅東自然教育中心自2008年在羅東林業文化園區成立，由羅東林管處與人禾環境倫理發展基金會合作經營，深耕在地走過15個年頭，累積100多套精彩教案，推動宜蘭的山海及林業環境教育。

羅東林管處指出，為歡慶羅東自然教育中心成立15週年，6月3日上午11時至下午4時30分，將在羅東林業文化園區辦理「林場開麥拉」活動，除呈現歷年熱門的環教活動，並邀請宜蘭縣境內同樣致力於環境教育的單位共同前往設攤，展現環境教育多元性，也有闖關抽獎拿好禮活動。

此外，活動當天也可親身體驗當一日林場工人，以林業人的裝扮，跟著老師傅測量木材材積、水池移木、鋸木等林產活動，也可化身為森林鐵路工人，進行蒸汽火車上油保養工作，並與環教教師一起幫園區內的樹木做健康檢查、尋找躲藏在貯木池的鳥類。