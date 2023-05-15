快訊

台灣將推周休三日？ 「護國神山」等指標科技大廠噤聲主因曝

怎麼繳稅省最多？刷卡回饋一次看 存股這招節稅又賺錢

西門町肯德基真的掰了 熄燈逾一年半...傳「超人氣商家」將進駐

羅東自然教育中心慶15週年 6/3推林業體驗活動

中央社／ 宜蘭縣15日電

林務局羅東林區管理處將在6月3日於羅東林業文化園區，舉辦羅東自然教育中心成立15週年活動，邀請親子體驗一日林場工人或森林鐵路工人，回味昔日林業時光。

羅東林管處今天發布新聞稿表示，所轄羅東自然教育中心自2008年在羅東林業文化園區成立，由羅東林管處與人禾環境倫理發展基金會合作經營，深耕在地走過15個年頭，累積100多套精彩教案，推動宜蘭的山海及林業環境教育。

羅東林管處指出，為歡慶羅東自然教育中心成立15週年，6月3日上午11時至下午4時30分，將在羅東林業文化園區辦理「林場開麥拉」活動，除呈現歷年熱門的環教活動，並邀請宜蘭縣境內同樣致力於環境教育的單位共同前往設攤，展現環境教育多元性，也有闖關抽獎拿好禮活動。

此外，活動當天也可親身體驗當一日林場工人，以林業人的裝扮，跟著老師傅測量木材材積、水池移木、鋸木等林產活動，也可化身為森林鐵路工人，進行蒸汽火車上油保養工作，並與環教教師一起幫園區內的樹木做健康檢查、尋找躲藏在貯木池的鳥類。

羅東 森林鐵路 宜蘭

延伸閱讀

林場「開麥拉」免費體驗 慶祝羅東自然教育中心15歲

百年屏東淨水場將適度開放 融入志工導覽做環教

延續丈夫生前遺願 捐贈2輛長照專車給宜蘭羅東及五結

監院調查羅東國中生墜樓案 宜縣教育處：全力配合

相關新聞

高鐵宜蘭特區面積增1倍？縣府證實中央朝擴大研議

高鐵延伸宜蘭特定區站址劃設190公頃，面積不大，卻把壯圍鄉4條灌溉排水路及4條道路從中間切斷，造成土地破碎化，引爆地方跳...

搭訕暴力凸顯危機 謝國樑宣布花1200萬安裝社區監視器

基隆市有女子和少女拒絕男方搭訕，慘遭暴力攻擊或騷擾，引發治安疑慮，並凸顯監視器損壞及不足問題。基隆市長謝國樑今天宣布，動...

建築工地造成電桿沉陷2公尺 基隆議員轟危險市府勒令停工

基隆市百一街一處建築工地開挖地下室，造成基地旁電桿沉陷導致停電。市議員曾怡芳今天上午質疑市府無作為，讓民眾陷入危機中。市...

林場「開麥拉」免費體驗 慶祝羅東自然教育中心15歲

宜蘭羅東自然教育中心成立至今邁入第15年，林務局羅東林區管理處將在林業文化園區舉辦「林場開麥拉」活動，當天有熱門的自然體...

基隆市里鄰公園遊具或拆或封 議員要求確保兒童遊戲權

基隆市民政處長張淵翔今天在議會表示，全市78處里鄰小型遊戲場，43座有安全疑慮遊具已拆除，另有13座未符合規範待拆，多名...

搶票暑假飛上青天！台東熱氣球繫留體驗5月24、31日開賣

台東縣政府主辦「臺灣國際熱氣球嘉年華」，6月30日至8月28日，在台東縣鹿野高台起飛！本屆有全球最大熱氣球與無人機群飛展...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦