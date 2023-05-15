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60天台東熱氣球嘉年華 繫留體驗5月兩階段預約

中央社／ 台東縣15日電

台東夏季盛事「台灣國際熱氣球嘉年華」將於6月30日至8月28日展開，繫留體驗總計119場、共9520個名額，縣府今天宣布體驗預約於5月24日與5月31日中午12時分兩階段開賣，每場次僅開放80個名額，歡迎線上預約。

台東縣長饒慶鈴透過新聞稿表示，2023年全球從疫情中解放，因此用象徵自由、夢想與希望的熱氣球迎接平安喜樂的一年；活動期間將有Q版媽祖造型等超過50顆國內外熱氣球登場，歡迎旅客來感受東台灣最美的人文與風景。

今年特別將熱氣球活動擴大規模舉辦60天，包括舉行歷年最多的9場次光雕音樂會，同時無人機展演增加至3場次，且無人機每場加碼至700架次，創下全球最大熱氣球與無人機群飛的展演規模。

台東縣政府說明，「熱氣球繫留體驗」於6月30日起至8月28日止，每日規劃上午場與下午場兩個場次（6月30日配合萬球齊飛活動，僅提供下午場次），每場線上購票開放80個名額，並以搭乘月份分為兩階段預約。

第一階段於5月24日中午12時開放預約6、7月場次，第二階段則於5月31日中午12時開放預約8月場次，總計119場、共9520個名額，每張體驗票為單人單場使用，每筆訂單最多限購2張。

票價部分，平日票每張新台幣550元，假日票（週五至週日以及國定假日）每張650元。

除了「繫留體驗票」的預約外，今年熱氣球嘉年華也與易遊網合作推出結合交通與自由行的熱氣球主題旅遊供選擇，並提供當地活動體驗優惠；詳情可上活動官網查詢。

熱氣球嘉年華 520

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