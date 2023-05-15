搶票暑假飛上青天！台東熱氣球繫留體驗5月24、31日開賣

台東縣政府主辦「臺灣國際熱氣球嘉年華」，6月30日至8月28日，在台東縣鹿野高台起飛！本屆有全球最大熱氣球與無人機群飛展演，及全球唯一「媽祖造型熱氣球」亮相，今年熱氣球升空繫留體驗，5月24及31日中午12點，分2階段開放購票，每場次80名額，歡迎球迷到「2023臺東慢遊趣」線上預約(https://www.eztravel.com.tw/activity/taitungballoon/)。

台東縣長饒慶鈴表示，2023年全球從疫情中解放，更要大力玩，期待用象徵自由、夢想與希望的熱氣球，迎接平安喜樂的一年，今年特別將熱氣球活動，擴大規模舉辦至60天，包括舉行歷年最多9場次光雕音樂會。

本次活動同時將無人機展演增至3場次，且無人機每場加碼至700架次，創下全球最大熱氣球，與無人機群飛展演規模，還有Q版媽祖造型等，超過50顆國內外熱氣球登場，歡迎旅客到台東感受東台灣最美人文與風景。

台東縣政府指出，「熱氣球繫留體驗」於6月30日起至8月28日止，每日清晨5點30至7點上午場，與傍晚5點至6點30下午場兩個場次。(6月30日配合萬球齊飛活動，僅提供下午場次)，每場線上購票開放80位名額，並以搭乘月份分為兩階段進行預約。

第一階段於5月24日中午12點，開放預約6、7月場次，第二階段則於5月31日中午12點，開放預約8月場次，總計119場，共9520位名額，每張體驗票為單人單場使用，每筆訂單最多限購2張。平日票(周一至周四)每張550元，假日票(周五至周日及國定假日)每張650元。