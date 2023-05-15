宜蘭鐵路高架缺配合款 議員爆「人為因素」找中央協助

宜蘭人20幾年來爭取鐵路高架建設正進入綜合規劃，目前中央最樂觀是明年底通過規劃，114年編列興建預算，但其中54.39億元需由縣政府負擔配合款，恐有困難。縣議會今天進行專題討論，議員驚爆中央幫不幫忙配合款卡在「人為」因素，建議宜蘭組隊去拜託立法院長游錫堃及政委吳澤成幫忙。

宜蘭至羅東鐵路高架化，全長16.1公里，興建經費252億元，縣政府負擔54.39億配合款。全案進入綜合規劃的環境影響評估，鐵道局月前把環評報到交通部，正退回修正中，預計明年底通過規劃接著動工，縣府就必須面對龐大的經費配合款。

宜蘭縣議員關切此案今天安排專題報告，黃定和議員以後續10年工期計算，縣府至少每年負擔5億4千萬元，勢必影響財政；沈信雄、林錫明及謝燦輝等跨黨派議員都認為，這筆配合款不是什麼大問題，縣政府要去中央「找人」幫忙。

林錫明爆出，這完全是「人為」代誌，如果中央願意支持，計畫送上去很快就通過，否則就是一直退你計畫，所以要做不做？看中央態度，他舉例屏東榮總興建案因有前行政院長蘇貞張大力幫忙78億元，不到4年已經蓋好了，縣府要「利用關係」，由議長帶隊組團連同縣長到中央拜託立法院長游錫堃。

沈信雄說，為何冬山鐵路高架在多年前很快就能完成？全是因為冬山鄉是游的故鄉，當時游錫堃在擔任行政院長時大力促成，眼見選舉就快到了，透過立委前往中央去拜託游錫堃院長跟吳澤成政委爭取補助。