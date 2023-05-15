基隆教忠街釘成排鋼釘 鎖定1男調查

基隆市信義區教忠街121巷路旁，遭人刻意釘了成排鋼釘再磨尖，有人停車時輪胎被刺破，孝忠里長林崇道擔心有人誤踩或跌倒刺中，已報警調查，並設反光錐警示。警方查出一名洪姓男子疑似涉案，但他否認，強調是有心人要害他。

林崇道前天晚上接獲里民反映，在教忠街121巷路旁停車時，輪胎卻被釘在地面上的鋼釘刺破漏氣，下車查看發現有10多根鋼釘，擔心有人踩中或跌倒，後果不堪設想。

林崇道現場查看，發現長約2公尺的路旁水溝範圍地面確實有成排鋼釘。他說，尖銳的鋼釘實在很危險，但因涉及犯罪所以未馬上拔除，但設置警示設施提醒民眾走路或開車勿靠近。

基隆警二分局接獲報案後前往調查，被釘上鋼釘的地點並無監視器，但在附近訪查時，有人表示曾經目睹某人疑似釘鋼釘。洪姓男子前天在附近施工，警方鎖定調查。

洪姓男子說，先前水池的排水管出水口距地面約80公分，可供他人取水或洗滌，後來衍生髒亂問題，家人設告示板提醒無效，決定封管，把出水口移到地面處，可能因此引發他人不滿，故意設陷阱害他，他是被害人，不是嫌犯。