花蓮家扶親子廚房 阿嬤煮魚傳承記憶

花蓮家扶中心邀孩子與家長一起做菜，增進服務個案親子關係。小恩（化名）阿嬤平日因工作忙，難陪伴孫女，藉著親子廚房活動烹調小時候父親煮的紅燒吳郭魚，讓小恩享用懷念味道，小恩也謝謝阿嬤擔起母親角色與平時的辛勞。

花蓮家扶中心辦理「美味傳承親子廚房」活動，連續8個周六邀請15名家長與孩子合作，輪流煮「一家一道菜」。分享家常菜的過程，有些媽媽為了做孩子愛吃的、自行研發創意料理，有的端出私房菜，也有媽媽分享懷念的家鄉菜餚，昨天母親節舉辦成果分享會。

其中，小恩阿嬤因獨自撫養孫女，除檳榔攤的工作外，也到夜市擺攤，儘管阿嬤想多陪小恩，但長時間工作讓2人互動減少許多，阿嬤決定藉此活動煮特別的料理。

阿嬤說，她兒時因父親獨自撫養她與哥哥，3人都喜歡吃魚眼睛，為公平起見，決定每天煮一條吳郭魚輪流享用，這充滿懷念味道，讓她想起當年父親對她和哥哥的疼愛，她也想把這料理味覺的記憶傳承下去。小恩享用後也喜歡這道紅燒吳郭魚，並擁抱阿嬤感謝養育之恩。

花蓮家扶中心主任施政延表示，在家扶陪伴的1776戶家庭中，逾7成主要照顧者為女性，孩子與家長透過味覺記憶有了關係連結，孩子在過程中也體會照顧者的愛與用心，產生正向影響力。