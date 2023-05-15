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45天湧進40萬人次 宜蘭綠博閉幕 創近4億商機

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭綠博閉幕典禮中，縣長林姿妙、議長張勝德與瑪嘎巴嗨藝術團共舞。記者戴永華／攝影
宜蘭綠博閉幕典禮中，縣長林姿妙、議長張勝德與瑪嘎巴嗨藝術團共舞。記者戴永華／攝影

宜蘭綠色博覽會昨閉幕，45天活動共吸引40多萬人次造訪，算是疫情後相當成功的大型活動。接著7月1日起，將由童玩節接棒登場。

綠博昨天一早開園，入園人潮排隊衝進園區，大家把握最後一天遊園。今年綠博以「共同的未來Our Common Future」為主題，在武荖坑風景區打造莎士登迷宮，這也是疫情解封後，宜蘭第一場大型活動。

主辦單位統計，去年因疫情綠博遊客數為24萬多人次，今年大幅成長破40萬人次。根據佛光大學民意調查中心調查，活動滿意度達93.1%，平均停留時間4.3小時，94%民眾肯定永續發展SDGs主題，96.2%民眾願向親友推薦，推估活動帶來3.89億元周邊經濟效益。

縣長林姿妙表示，綠博傳達愛護地球、保護環境理念，盼大家共同努力讓下一代在乾淨環境下長大；議長張勝德感謝主辦單位從規畫打造展館、到活動期間45天，工作團隊不眠不休付出。

綠博閉幕之際，縣長林姿妙與歷年親善接待代表及貴賓，也一起拉開「宜蘭童玩節歡迎您」迎賓布條，宣告2023宜蘭國際童玩藝術節即將7月1日至8月13日在親水公園登場，也象徵綠博交棒給2023宜蘭童玩節。

縣政府表示，去年疫情影響，國際團隊只來了一團，今年國境解封，目前已有14個國家有意參與童玩節演出，為迎接世界各國的國外民俗團隊再聚宜蘭，即日起至6月1日招募「親善大使團」及「親善接待參訪社區」。

宜蘭 童玩節 疫情

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