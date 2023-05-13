宜蘭綠博展品捐贈認養遭懷疑 策展人：堅持環境教育

宜蘭綠色博覽會明天即將閉幕，承辦單位蘭陽農業發展基金會日前公告，辦理展品捐贈，希望有緣機關、校園或團體認養活動結束後的展品，使它們不致淪為垃圾，卻遭外界懷疑有圖利之嫌。策展人許名輝說，會繼續堅持環境教育的使命。

許名輝表示，綠博每年展出的展品、教具等，有相當部分無法重複使用，比如大量的展示板，放久會發霉，過去只能丟去資源回收甚至一般垃圾，相當可惜。108年時，有學校主動詢問能否認養這些展品教學使用，以此為契機，基金會幫忙媒合有意願的團體認養，除了109年停辦，110、111年幾乎都能全數媒合。

許名輝指出，媒合成功後一些較大型的展具需要拆除作業，拆除時必須小心翼翼，負責拆除的廠商反而覺得為難，最後是基金會補貼拆除費才解決；目前嘗試從制度面解決，招標時就說明展出結束後將會捐出，得標廠商展出時盡量不要黏死或固定展品。

立意良善的舉措，去年卻遭外界懷疑有圖利之嫌，許名輝感嘆，「當作垃圾丟掉反而沒事」，令人心寒；基於延續環境教育的使命，基金會今年仍堅持辦理認養，目前已經有學校認養能源主題館100多片帆布，打算規畫成環境永續教室。