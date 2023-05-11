93歲老母親擔心等不到兒出獄 奔波近700公里台東團聚

一名93歲母親奔波近700公里，只為到台東泰源技能訓練所見服刑兒子一面，這名母親老淚縱橫地感謝所方給予懇親機會，她說，「這趟回去或許已等不到兒子出獄了」。

這名93歲母親昨天中午從台北出發，夜宿台東後，今天一早搭接駁車到位於東河鄉的泰源技能訓練所參加母親節懇親活動，她帶著飲料、水果及食物進到會客室。

老母親的65歲兒子早已在會客室門口外等待，見到母親從車上走下車，一手牢牢握著母親的手，一手抱著她，並不時幫母親擦眼淚。老母親嘴裡不斷唸著「你什麼時候可以回家」。

老母親對著兒子說，「我以為我這輩子再也看不到你，以後不會再罵你、唸你，前幾月才送走你弟弟，很怕我這趟回去後，還見不著你最後一面」。

兒子望著母親哽咽說，「我很不孝，讓您來到這裡看我，實在很對不起您，想要聽您的聲音也很想抱您，但是說不出口，因為路途遙遠，捨不得您承受那麼遠的路程來回奔波，怕您身體受不了」。

母親返家前，從行李中拿出一張照片，交給所方社工，並握著社工的手，拜託協助將照片轉交給兒子手上，她害怕回去後，兒子再也看不到她，所以留下一張有自己的照片。

所方表示，該收容同學因毒品案件服刑了十幾年，刑期還有2年多，此次，同學老母親堅持要來參加懇親會，所方也準備相關防護措施，擔心老母親身體，還好一切都圓滿。