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花蓮吉安智慧站牌剛啟用就歪斜 縣府：被撞壞已修復

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉稻香站的智慧站牌，遭人倒車時不慎撞歪，民眾投訴1個多月未處理，憂心有漏電危險，縣府表示因為要待料，昨天已修復。圖／民眾提供
花蓮吉安鄉稻香站的智慧站牌，遭人倒車時不慎撞歪，民眾投訴1個多月未處理，憂心有漏電危險，縣府表示因為要待料，昨天已修復。圖／民眾提供

花蓮縣府獲中央補助，在市區及重要道路建置400座智慧站牌，3月下旬才剛舉行啟用儀式，近日就有民眾發現吉安鄉稻香站牌「軟腳」歪斜，基座外露擔心有漏電疑慮。縣府建設處表表示，是遭車輛撞歪，並非自然損壞，昨天已修復，後續會向肇事者求償。

有民眾投訴表示，每天經過台9線吉安鄉稻香路段，發現智慧站牌「要倒不倒」大大歪斜，一個多月都沒有修復，基座水泥破裂，擔心若下大雨積水有漏電疑慮。

縣府建設處長鄧子榆說，約一個月前，有民眾倒車時不小心，撞倒這座智慧站牌，才會造成站牌歪斜。縣府得知後，已請廠商前往評估，發現基座穩固，且電線包覆完整，沒有立即性危險。不過，因站牌是燈箱式，被撞壞變形，廠商先訂料，待到貨後，昨天已經修復完成。由於還在保固期間內，廠商修復後，會向肇事民眾求償。

花蓮縣政府獲得中央補助，斥資8000萬元辦理「花蓮公共運輸及偏鄉基本民行智慧服務管理計畫」，以「太陽的故鄉」為設計理念，在台9、台11線施作智慧站牌，採LCD與電子紙兩種螢幕，提供7款友善搭乘功能，配合部分站位的特別需求，升等5處愛心燈、50處的WiFi無線上網及到站提示音和太陽能供電等，今年3月23日舉辦啟用典禮。

花蓮吉安鄉稻香站的智慧站牌，遭人倒車時不慎撞歪，民眾投訴1個多月未處理，憂心有漏電危險，縣府表示因為要待料，昨天已修復。圖／民眾提供
花蓮吉安鄉稻香站的智慧站牌，遭人倒車時不慎撞歪，民眾投訴1個多月未處理，憂心有漏電危險，縣府表示因為要待料，昨天已修復。圖／民眾提供

花蓮 吉安

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