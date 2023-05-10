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宜蘭科技執法半年開罰3000萬元 挨批搜刮老百姓口袋
宜蘭縣去年11月在縣內10處路口實施科技執法，截至3月底，取締4.3萬件，開罰3000萬元，與科技執法設備建置費用約略相同，縣議員批半年就回本，簡直是搜刮老百姓；縣警局長林武宏表示，車禍件數確實有降低，會再針對各層面評估檢討。
宜蘭縣去年獲中央補助3409萬元，建置科技執法系統，11月1日開始在宜蘭市3處路口、羅東鎮2處路口、頭城鎮2處路口、礁溪鄉、蘇澳鎮、三星鄉各1處路口，共計10個路口設置，取締項目包含闖紅燈、違停、機車未兩段式左轉等13項。
縣議員陳文昌今在議會質詢，批評科技執法實施半年不到，就已開罰3000萬元，即將回本，「真好賺」，與其說科技執法不如說科技搶錢，是搜刮老百姓的口袋；縣議員陳鴻禧也說，民眾怕挨罰，連瓦斯都不敢送，他不反對科技執法，但要設置在哪些路口，還是要和地方配合。
縣議員呂惠卿指出，科技執法讓交通更順暢，但也帶給店家困擾，許多店家在黃線卸貨，3分鐘一到馬上被拍挨罰，消費者不願意來，甚至房價、經濟都受到影響；不反對科技執法，但目前拍攝的長度沒有統一標準，希望能取一個明確的數字。
林武宏回應，科技執法實施以來，車禍數量有降低，店家受到影響是事實，會再針對各層面評估檢討。專家表示，科技執法經過嚴格檢驗，應不會執法過當，民眾可能尚不習慣較嚴格執法帶來的不便，但站在整體交通安全的立場，較支持科技執法。
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