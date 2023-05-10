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南迴公路昔日「金雞母」 不敵海鹽侵蝕被擊落斷裂了

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東省道南迴公路南興地磅站測速照相桿，不敵長年受海鹽侵蝕，測速頭鏽蝕斷裂。圖／台東縣警察局提供
台東省道南迴公路南興地磅站測速照相桿，不敵長年受海鹽侵蝕，測速頭鏽蝕斷裂。圖／台東縣警察局提供

台東省道公路測速照相桿取締「擊落」超速車輛非常有名，不過，測速桿也不敵海鹽侵蝕，再有1支測速桿被大自然給擊落斷裂。這也是台東近10年第3支鏽蝕斷裂或斷頭。警方表示，將加強測速桿防鏽維護，呼籲駕駛勿違規超速。

縣警局指出，縣境南迴公路及東海岸線公路因臨海闢建，沿線測速照相桿多半都靠近海邊，鐵製構造長期受到海鹽侵蝕，接頭點鏽蝕後，只要強風或震動影響，照相頭支撐不住，就會發生斷裂，雖有維護，但還是不敵大自然。

為取締違規超速，提醒駕駛減速慢行，警方編列1千多萬元經費，在南迴公路及東海岸線公路設置逾20支測速桿，其中，有多支因取締績效佳，包括南興地磅站測速桿被封為公庫「金雞母」。不過，測速桿也不敵海鹽侵蝕，又有1支測速桿斷裂。

這支被大自然斷裂的測速桿，位在南迴公路大武南興地磅站旁，長時間受到海鹽侵蝕，鏽蝕嚴重，照相頭朝向天空，路過民眾笑稱「要取締超速飛機」。這是繼富岡測速桿及大武國中測速桿後，近10年來第3支被大自然給擊落。

縣警局表示，未來會加強巡視保養防鏽，延遲測速桿遭受腐蝕的狀況，針對無法正常運作的測速桿，評估編列預算重建；測速桿目前雖暫時無法正常運作，但還是呼籲駕駛勿違規超速，維修期間除會使用移動式測速箱，也會派員警現場取締。

台東縣境南迴公路及東海岸線公路因臨海闢建，沿線測速照相桿多半都靠近海邊，鐵製構造長期受到海鹽侵蝕，接頭點鏽蝕後，只要強風或震動影響，照相頭支撐不住，就會發生斷裂或斷頭。圖／台東縣警察局提供
台東縣境南迴公路及東海岸線公路因臨海闢建，沿線測速照相桿多半都靠近海邊，鐵製構造長期受到海鹽侵蝕，接頭點鏽蝕後，只要強風或震動影響，照相頭支撐不住，就會發生斷裂或斷頭。圖／台東縣警察局提供

測速 南迴公路 台東

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