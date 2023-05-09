基隆活化閒置舊大樓 打造旗艦身心障礙服務及就業基地

基隆市政府將活化閒置5年的中正區舊行政大樓，打造為社福大樓，成為基隆市旗艦型身心障礙創新服務暨就業基地，還規畫有「婦幼親子功能」的社區療育據點，提供早療服務及親子遊樂設施等。

基隆市有2萬1千名身障朋友，為提供身障協會更好辦公與活動空間，市府發言人余治明、社會處長楊玉欣今天下午召開改建社福大樓說明記者會。

余治明說，社福大樓位在中正路674號原中正區舊行政大樓，市府將無償提供在地身障協會辦公空間與會議室等共享空間，進行正常會務運作與激盪創新，提升更高服務量能。

經營上會透過基隆市「地方創生團體」及各類「外部專業團隊」進駐，進行跨領域協作，藉此幫助身障協會共同推動有愛城市。

在功能方面，將會規畫「婦幼親子功能」的社區療育據點，提供早療服務及親子遊樂設施，另外還有「成人遊憩療癒功能」設備，也將設置「自立生活中心」，促進身障者全人、全家庭及全社區的發展。

余治明說，業者未來在經營的同時，也會雇用聽障者擔任手語餐廳的員工，未來社福大樓落成營運後，鼓勵身障朋友、老幼婦孺與市民大眾，共享社福大樓設施資源。

社會處長楊玉欣表示，社福大樓內可運用坪數包含1至7樓室內空間共約380坪。已編列追加預算3500萬元，包含拆除與新設、水電管路與設備全部更新、室內天地牆及分間牆、電梯設備、空調設備等硬體施工以及委託營運。