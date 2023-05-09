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花蓮漁港魚市二期年底完工 打造觀光產業新亮點

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
縣府爭取花東基金，在魚市附近新建「花蓮漁港觀光魚市」第二期工程，經費2630萬元，增設營業空間與光罩廊道。記者王思慧／攝影
縣府爭取花東基金，在魚市附近新建「花蓮漁港觀光魚市」第二期工程，經費2630萬元，增設營業空間與光罩廊道。記者王思慧／攝影

花蓮漁港假日魚市有9家水產、小吃攤商，經營20年以上，雖然食物新鮮美味，卻給人環境老舊的印象，加上土地不在花蓮商港範圍內，花蓮港務分公司不再承租使用。縣府執行「花蓮漁港觀光魚市第二期」工程，啟用後提供漁民新鮮漁貨展售、漁業推廣的空間，盼成為地方觀光新亮點。

花蓮縣政府今天舉辦花蓮漁港觀光魚市二期增建工程動土典禮，縣府指出，漁港假日魚市位於花蓮市美港段5-10地號，以經營販售水產魚鮮、熟食、小吃店家為主，均為鐵皮屋搭建而成，不在花蓮商港範圍內，建物設施老舊待改善。

縣府爭取花東基金，在魚市附近新建「花蓮漁港觀光魚市」第一期工程，於2020年底完工，為L型的一層樓建築，不過攤商認為空間不足而不願遷入。縣府再爭取第二期工程經費2630萬元，增設營業空間與光罩廊道。

縣府表示，觀光漁市一、二期工程共22個營業空間，建築面積近2000平方公尺，各營業空間可依招商需求，將2至3個營業空間整合營造更大空間，並可透過玻璃採光廊道，引導多功能漁業場館及賞鯨人潮，與漁會、當地漁村及漁民，推動海洋生態教育，串聯海洋生態體驗遊程及食魚教育等。

花蓮漁會總幹事林俊吉說，未來二期建好後，會用合租方式經營管理，也還會在漁會大樓旁卸漁獲，避免魚腥味，魚市場則拉到二期工程預定地。不過冬天東北季風強，個人擔心遮風避雨的設施不足，建好後再來討論如何解決。

農業處長陳淑雯表示，花蓮漁港魚市二期工程預計在今年年底完工，有完整的魚市空間，讓漁獲販售與觀光都能更加活絡。縣府除了與在地漁會、攤商合作，也會積極招商，讓賞鯨旅客留下來觀光，希望將花蓮漁港結合生產、銷售、觀光及娛樂為一體的綜合性休閒漁港。

花蓮縣政府今天舉辦花蓮漁港觀光魚市二期增建工程動土典禮，盼能打造漁港觀光新亮點。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府今天舉辦花蓮漁港觀光魚市二期增建工程動土典禮，盼能打造漁港觀光新亮點。記者王思慧／攝影

花蓮 賞鯨

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