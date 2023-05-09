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基隆產發處長議會被蜂螯手麻掛急診 被虧「招蜂引蝶」

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆產發處長林鼎超（右）議會被蜂螯手麻掛急診，被虧「招蜂引蝶」。記者游明煌／攝影
基隆產發處長林鼎超（右）議會被蜂螯手麻掛急診，被虧「招蜂引蝶」。記者游明煌／攝影

基隆市產發處長林鼎超今天在議會定期會上午議程結束時被一隻大蜜蜂螯傷，到醫院掛急診。林鼎超下午回到議場表示已無大礙，醫生證實是一隻無毒蜜蜂，但當時整隻手都麻掉了。

林鼎超下午回到議場，議員和官員都上前慰問，「議場內有蜜蜂」也引發討論，在議場內熱議。

議員張芳麗說，議會十多年來從來沒有在議場內發現蜜蜂，更沒發現過議員、官員被蜂螫傷，她虧林鼎超「議員都還沒有盯你，就招蜂引蝶了」。

市長謝國樑打趣說，林鼎超很乖的，不會招蜂引蝶，沒事就好，「我們在議會怕的不是蜜蜂，是議員」。議長童子瑋也慰問林鼎超，打趣說「你可能太甜了」。

林鼎超笑說，「沒有招蜂引蝶啦」，他說，中午議會議員說完後主席宣布散會，他起身後要把椅子往前推時，手放在椅背後，突然整隻手都麻了，一看有一隻很大的蜜蜂停在椅背上，手被蜜蜂螫傷，綜發處長林麗蟬先拍照，他趕緊就醫，醫生看了之後確認不是虎頭蜂，在醫院休息半小時才離開。

衛生局長張賢政說，如果被蜂螫傷，要盡快就醫，有一些過敏反應，過程中如果有一些呼吸急促的狀況，最好由消防局救護車送醫，路上給予氧氣的協助。

基隆產發處長林鼎超（右一）議會被蜂螯手麻掛急診，被虧「招蜂引蝶」。記者游明煌／攝影
基隆產發處長林鼎超（右一）議會被蜂螯手麻掛急診，被虧「招蜂引蝶」。記者游明煌／攝影
基隆產發處長議會被蜂螯手麻掛急診，被虧「招蜂引蝶」。圖／綜發處長林麗蟬提供
基隆產發處長議會被蜂螯手麻掛急診，被虧「招蜂引蝶」。圖／綜發處長林麗蟬提供

林鼎超 蜜蜂 議員

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