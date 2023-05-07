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蘇澳溪分洪 斥資54億116年完工

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
行政院長陳建仁（前排右三）、副院長鄭文燦（前排右四）等視察蘇澳溪分洪工程。記者陳敬丰／攝影
行政院長陳建仁（前排右三）、副院長鄭文燦（前排右四）等視察蘇澳溪分洪工程。記者陳敬丰／攝影

梅姬颱風13年前重創宜蘭，當時蘇澳溪水暴漲，造成大淹水，地方長期爭取分洪工程，中央展開「蘇澳溪分洪計畫」，將保護57公頃面積、3.9萬居民受惠，行政院全額補助54億元，預計116年完工。院長陳建仁說，完工後降低市區淹水風險、減少蘇澳港淤積，分洪土砂也能補充內埤海岸逐漸流失的砂源。

蘇澳溪分洪計畫是新內閣第一座公共工程，陳建仁、副院長鄭文燦、經濟部長王美花等人昨天到蘇澳視察。

陳建仁說，蘇澳三面環山，市區低窪，容易淹水，員山子分洪道的成功經驗讓全世界讚賞台灣防洪技術，現在要用54億元的經費，來蘇澳溪做分洪工程，工程相當地困難，要把山撞開，打通隧道將水引出去，也要特別感謝行政院政務委員吳澤成積極幫宜蘭鄉親爭取，由中央百分之百支應這筆經費，疼惜宜蘭的鄉親。

經濟部水利署表示，分洪工程分為分洪隧道、攔河堰、分洪堰、魚道與上游防砂壩。分洪隧道連結蘇澳溪到內埤海岸，直徑10.2公尺，長度約2.4公里，分洪量約為每秒690立方公尺；攔河堰和分洪堰採自然分洪，分洪堰水位達18.7公尺、攔河堰排洪量達每秒102立方公尺，就會開始分洪；防砂壩設置於上游白米溪、圳頭坑溪。

蘇澳鎮公所指出，梅姬颱風帶來暴雨，每小時雨量最高來到182毫米，累積1863毫米，蘇澳溪、阿里史溪暴漲，鎮內淹水面積92公頃，最深達3.3公尺，盼中央與地方通力合作，解決蘇澳水患。

蘇澳鎮永春里長張盛國回憶，梅姬颱風侵襲時，上午10時開始下雨，下午1時許，蘇澳溪下游溪水就已衝出河床；這幾年陸續增加抽水站等設施，即使去年11月溪水暴漲，也沒有漫出堤防。

張盛國表示，地方爭取分洪工程已久，終於要開工，因為工程主體都在山邊，應不會影響日常生活，完工後也能緩解蘇澳港每年淤積問題，對整個蘇澳都是很好的事。

蘇澳 梅姬颱風 淹水

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