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饒慶鈴：運動園區泳池7月正式開放
台東縣議會昨大會，縣長饒慶鈴施政總報告時，宣布今年將有更多設施完工啟用與大型活動加碼，包括運動園區泳游池及兒童公園7月完工、3場中職賽事。另布農族議員古志成昨針對台中一中學生以「烯環鈉」作為擺攤主題，遭疑歧視原住民，希望縣府引以為戒。
饒慶鈴昨施政總報告，以「慢經濟」為主軸，將施政方向拉到國際視野角度，有理念、有風格的販售台東的慢，希望打造獨一無二的台東慢經濟品牌。
另與縣民相關的公共設施，饒慶鈴說，運動園區游泳池，今年6月試營運，7月正式開放，民眾暑假會有嶄新又多元化功能的消暑泳池；另有13個主題區及全台首座倉鼠滾輪的兒童公園，預計7月完工，並再加碼800萬更新遊具。
談到重要活動，饒慶鈴說，「2023台灣國際熱氣球嘉年華」6月30日登場，活動規模擴大，天數為60天。
布農族籍議員古志成針對台中一中學生以「烯環鈉」作為擺攤主題，遭疑歧視原住民，呼籲縣府引以為戒。饒慶鈴說，台東多元族群，早已包容、尊重彼此。
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