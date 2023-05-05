蛋價回穩基隆某早餐店降價 業者：薄利多銷回饋

蛋價回穩，基隆市某早餐店將加蛋商品調降新台幣5元恢復先前價格，有市民說真是佛心店家。業者指出，自己也是一路辛苦過來很能理解賺錢不易，少賺點薄利多銷，回饋給顧客。

「巨森早餐吧」（基隆復興店）27歲林姓小老闆今天向中央社記者表示，先前蛋價每台斤曾高達新台幣78元，如今回穩至每台斤55元，因此決定自1日起，漢堡（加蛋）、三明治、蛋餅，從先前漲價15元調降5元，希望舊雨新知常到店消費。

林姓老闆說，蛋價上漲期間，3月間店內雞蛋就要多支出1萬2000元，4月更達2萬5000元，漲得「非常恐怖」。

他表示，回想剛創業時，每個月要繳2萬多元房貸，但店內平均每天收入僅2000元，根本無法打平，晚上還要擺地攤才能勉強支應開銷，如今生意還算穩定且蛋價回穩，店面又是自家的不用付房租，少賺一點回饋顧客。

廖姓老闆娘說，早餐店開業28年，許多消費者已是老主顧，近幾年通貨持續膨脹，加上薪水漲幅不大，看見熙來攘往的人們努力、認真過生活，自己也是過來人，深知出外打拚不易，很能理解其中甘苦。

她表示，決定調降前曾一度掙扎，因為蛋價雖回穩，但以目前價格還算貴，不過，她心想只要在能負擔的範圍內就會自行吸收，希望可以薄利多銷，「能降就降，能回饋就盡量回饋」，但她也坦言為了長久經營，該調漲時還是會調漲。

民主進步黨籍基隆市議員張秉鈞指出，這間早餐店平常生意就很好，廣受街坊鄰居喜愛，前陣子因為缺蛋造成蛋價持續上漲，早餐店商品價格些微調漲，如今蛋價回穩後，這間早餐店也跟著降價，真的是良心店家。

張姓市民表示，前陣子蛋價漲得太誇張，可以理解早餐店調漲商品價格，只不過通常店家都是「漲價跑第1，降價不可能」，能有店家願意因應蛋價回穩調回商品價格已是非常佛心，畢竟「不管蛋價怎麼漲，我的薪水都沒漲過」。

陳姓市民說，現在萬物齊漲年代且漲了幾乎就回不去，如今蛋價回穩，老闆還願意調回原價體恤老顧客、老鄰居，希望這樣用心的早餐店能夠長久經營下去，「大家一起用新台幣，來給店家的早餐下架」。