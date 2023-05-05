宜蘭建大溪龜山島之廳 外觀岩石狀

宜蘭縣政府去年獲交通部觀光局核定蘭陽五漁村計畫，其中一部分是「大溪龜山島之廳旅遊服務中心及梗枋文創市集」，縣府辦開工記者會說明，預計耗資3886萬元，交通部補助約63%，今年5月上旬開工，明年5月完工，完善大溪漁港的觀光體驗。

大溪漁港是宜蘭重要觀光漁港，以現撈海鮮聞名，每逢假日大量遊客前來購買魚貨或品嘗海鮮，此外也是遠眺龜山島好去處。縣府工商旅遊處指出，大溪漁港位於五漁村沿線的中心，是整個計畫的樞紐，希望透過闢建旅遊服務中心，讓漁港成為大溪地區的觀光創生基地。

「大溪龜山島之廳旅遊服務中心」將建於目前大溪漁港停車場上方高地，外觀設計成岩石形狀，如海岸邊的礁岩遠眺龜山島；一樓是旅遊資訊中心與公共廁所，二樓則將目前位於拱蘭宮前的龜山文化館遷移此處，三樓會規畫成現撈海鮮的食藝推廣空間，頂樓則可成為絕佳的觀賞龜山島地點。

本次計畫另一部分為「梗枋明日之舟漁文創市集」，將在目前卸魚場二樓闢建網狀空間，設置漁貨展示台和展售櫃，與觀光列車結合，搭乘列車到梗枋漁港的遊客採購完漁貨，可以直接到二樓將貨物郵寄，搭車前往下個景點，不用再大包小包提回家。

頭城鎮長蔡文益盼旅遊中心建成後，能提升大溪漁港整體旅遊品質，與原有的現撈海鮮結合，吸引更多遊客；頭城籍縣議員賴良洲表示，國道5號開通之後，衝擊海岸線的旅遊業，希望蘭陽五漁村計畫能再次帶動台2線沿岸的旅遊風潮，也讓宜蘭子弟回鄉從事地方創生。