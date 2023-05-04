門牌、行政區、地籍遭爆分屬3鄉鎮 宜蘭20多年老餐廳：沒遇到太多麻煩

宜蘭縣舊寮瀑布附近是冬山、南澳兩鄉交界處，當地1間餐廳出現門牌寫著冬山、行政區域被畫進南澳、地籍被歸為蘇澳的迷惑狀況。縣議員就該狀況質詢地政處，地政處答應近期開會釐清；餐廳業者表示，一直以來都如此，有問題會找冬山鄉公所，倒沒有遇到太多麻煩。

縣議員謝燦輝今天質詢地政處，指出該餐廳門牌寫著冬山鄉中山村，行政區域卻位在南澳鄉東岳村，地籍又屬於蘇澳鎮四方林段；餐廳前面在冬山，後面廚房又是南澳，出現這種混淆的狀況，是否能夠調整？

羅東地政事務所主任徐志郎回應，四方林段畫定時確實有不合理之處，可以再調整，地籍管理也更方便；門牌與行政區域部分，經過查證，該餐廳行政區域確屬南澳，門牌寫著冬山。

據了解，一般而言門牌地址會按照行政區域決定，但該地位於2鄉交界處，可能當初就有和居民、公所開會討論，認為比起南澳，畫進冬山更適當，才會出現這樣的狀況。

徐志郎表示，根據門牌、地形和居民生活圈，該地行政區域應畫入冬山鄉，近期會和民政、戶政、公所開會釐清，可能先調整鄉鎮市村里行政區域，將該地畫回冬山鄉中山村，接著再處理地政部分，畫入冬山鄉梅山段，整個流程需要一些時間。