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罕見！台東三仙台拍到神秘藍色電光「往上跑」 專家曝原因

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
東部海岸國家風景區管理處在成功鎮三仙台設置的即時監視影像，日前意外拍到罕見的大氣放電現象，只見白雲中突然出現一道藍色電光往天空噴發。圖／東管處提供
東部海岸國家風景區管理處在成功鎮三仙台設置的即時監視影像，日前意外拍到罕見的大氣放電現象，只見白雲中突然出現一道藍色電光往天空噴發。圖／東管處提供

東部海岸國家風景區管理處在成功鎮三仙台設置的即時監視影像，意外拍到罕見的大氣放電現象，只見藍天白雲中突然出現一道藍光往天空噴發。台東氣象站表示，這是大氣放電或瞬態發光事件，屬於自然大氣現象。

台東氣象站主任黃嘉美說，會發生大氣放電或瞬態發光事件，主要是對流雲層不穩定，雲層間產生電位差後，造成大氣放電或瞬態發光，一般高度在800至1200公尺，最高2000公尺高空也會發生，屬於自然大氣現象。

她表示，之所以看到的電光是往上跑，其實這是有很多因素造成的錯覺，有可能是觀看角度的不同，另一是主要閃電被較低厚雲層給遮蔽住，使得放電瞬間，會在較高稀薄雲層中，看見發光體，讓人以為電光往上跑。

據了解，中高層大氣往高空噴發閃電的現象，被稱為中高層大氣放電或瞬態發光事件（TLEs，Transient Luminous Events），包含「藍色噴流」、「紅色精靈」及「巨大噴流」等，其中「巨大噴流」更為罕見，去年就有民眾在合歡山上拍到巨大噴流。

台東 國家風景區 合歡山

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