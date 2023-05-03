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防猴電網補助 花蓮爭取納入竹筍

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

台灣獼猴花蓮山上竹筍與箭筍吃光，但中央計畫未將這種作物列防猴電網補助，無法申請，花蓮縣府農業處請鄉鎮公所調查損害情況，將向中央爭取列入計畫補助。

箭筍每年3至4月初為產季，花蓮秀林鄉、萬榮鄉、光復鄉與卓溪鄉都有出產，其中光復鄉是全台最大產區，種植面積約120公頃。今年1月迄今，氣候低溫加上少雨，不利農作物生長，農民發現台灣獼猴數量暴增，箭筍產物也深受其害。

縣府農業處長陳淑雯表示，台灣獼猴雖然不是保育類野生動物，但是依法不可獵捕。若採燃放鞭炮驅離，恐引起山林火災，現行依規定設防猴電圍網防治，可確保8到9成作物不被野生動物損害。

但中央「補助地方政府輔導農民辦理防治台灣獼猴危害農作計畫」，竹筍與箭筍尚未列申請補助作物種類，農業處已請鄉鎮公所訪查竹筍與箭筍被台灣獼猴破壞狀況、數量，彙整後爭取將竹筍（含箭筍）納入防猴電圍網補助作物種類。

台灣獼猴 花蓮 農民

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