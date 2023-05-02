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基隆捷運第2階段 蔡適應：基市府應啟動綜合規畫

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
立委蔡適應今天說，基市府要為市民扛起重責大任，盡速啟動基捷第2階段綜合規畫作業。圖／蔡適應服務處提供
立委蔡適應今天說，基市府要為市民扛起重責大任，盡速啟動基捷第2階段綜合規畫作業。圖／蔡適應服務處提供

基隆市長謝國樑主張基隆捷運第2階段，從八堵經安樂區進入市中心，立委蔡適應今天表示，他已向中央爭取經費並獲允諾，基市府應為市民扛起重責大任，盡速啟動基捷第2階段綜合規畫作業。

謝國樑今天出席鐵道局召開的「基隆南港間通勤軌道建設計畫」綜合規畫期末報告審查會議，認為基捷第2階段可以從八堵站稍微轉個彎，往麥金路行駛，再找一個路廊進入市區，多一條有運量的新路線，並免除捷運和鐵路2選1的問題。

蔡適應表示，每一項鐵道建設都需要中央和地方合作，他特別藉總質詢場合，向行政院長陳建仁爭取，並獲交通部長王國材同意，補助基市府辦理第2階段綜合規畫，基市府要為市民扛起重責大任，盡速啟動。

基市府指因都市計畫變更期程延宕，基隆捷運完工時間恐從2032年延後到2034年。蔡適應說「市政府搞錯了」，因為不論就法規或慣例，都沒有所謂「行政院核定綜合規劃報告後，才能辦理都市計畫變更」的規定，實務狀況是各縣市政府都會在行政院核定綜合規劃前，就啟動都市計畫變更作業。

蔡適應說，基市府若真心支持捷運建設，現在就可以展開相關工作，而不是刻意拖延，否則後續承辦工程的新北市政府會非常困擾。

立委蔡適應今天說，基市府要為市民扛起重責大任，盡速啟動基捷第2階段綜合規畫作業。圖／蔡適應服務處提供
立委蔡適應今天說，基市府要為市民扛起重責大任，盡速啟動基捷第2階段綜合規畫作業。圖／蔡適應服務處提供

基隆捷運 蔡適應 都市計畫

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