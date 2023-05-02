快訊

鴻海最後一盤爆6,228張成交量、股價收最高 穩居市值亞軍

4年前總統選舉與韓國瑜相爭造成黨內歧見 郭台銘公開道歉了

宜蘭陽明交大附醫二期擴建計畫 建造執照已核准招標中

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
陽交大附醫二期擴建計畫預計增建二期醫療大樓、教學研究大樓與職務宿舍。圖／宜蘭縣政府衛生局提供
陽交大附醫二期擴建計畫預計增建二期醫療大樓、教學研究大樓與職務宿舍。圖／宜蘭縣政府衛生局提供

國立陽明交通大學附設醫院二期擴建工程預計耗資41.85億元，包含二期醫療大樓、教學研究大樓與職務宿舍，日前宜蘭縣政府已核發興建執照，不過工程招標部分已流標2次，目前進行第3次招標，院方希望能在10月開工，115年6月竣工。

交大附醫蘭陽院區目前只有一期醫療大樓，教學研究大樓、職務宿舍和許多醫療資源仍只有新民院區有，資源尚待整合；去年得到行政院核定二期工程擴建計畫，補助總經額41.85億元中的92.8%，餘下7.2%院方自籌。

陽交大附醫希望今年10月開工，115年中就可竣工，4月25日已得到縣府核發興建執照，然此前2次公開招標都沒有廠商投標，4月26日公告第3次招標，招標期限到5月22日；院方指出，近年國內缺工、物價上漲，工程招標不易，盼早日決標使工程如期進行。

計畫完工後，一般急性病床將可從400床增加到499床，並增加精密檢查與高端醫療技術的資源，提升急重症量能；門診部分也會擴大，加上教學大樓與宿舍，更全面整合溪北地區的醫療資源。

縣府衛生局指出，宜蘭地區醫療資源南北不均，溪北地區民眾的醫療資源，比如人均病床數與醫師數等，低於全國平均；這2年間，縣府協助院方完成並通過環境報告、都市設計與交通影響評估等多項審議，近日核發興建執照，相信是推動整個計畫的重要里程碑。

國立陽明交通大學附設醫院。本報資料照。
國立陽明交通大學附設醫院。本報資料照。

宿舍 交大 宜蘭

延伸閱讀

影／鄭文燦視察桃機三航廈工程 重申將以航線公平分配

游錫堃著「台灣民主蘭城尋蹤」發表 推動舊城振興計畫

台水汰換設備工程 苗栗公館300多戶3、4日各停水10小時

辦典禮占工程經費逾2成 藍批鄭文燦「剪綵王」綠斥雙標

相關新聞

評／謝國樑送電動機車：基隆交通福音還是悲劇？

新任縣市首長上任近半年，許多競選時的政見也在擘劃中陸續看見眉目。諸多政見與承諾中，基隆市長謝國樑在競選期間高掛的布條寫著：「小愛爸爸，謝國樑，免費提供就業青年五萬台Gogoro電動機車」最為轟動；這個政策加上謝市長在競選時宣布，要編列預算發放「染疫慰問金一萬元」給確診的基隆市民這兩項政見，被許多人視為有期約賄選之嫌，更在當選後被強力監督是否兌現。

宜蘭陽明交大附醫二期擴建計畫 建造執照已核准招標中

國立陽明交通大學附設醫院二期擴建工程預計耗資41.85億元，包含二期醫療大樓、教學研究大樓與職務宿舍，日前宜蘭縣政府已核...

基捷第2階段規劃 謝國樑表態改走麥金路進市區保住火車站

基隆市長謝國樑今天說，基隆捷運第2階段（八堵到基隆）規畫因與台鐵難共存，改從八堵站轉個彎接麥金路，再找個路廊進入市區比較...

影／辛苦錢！搏鬥12小時釣14尾肥美黑鮪 4尾被海豬吃了只剩魚頭

台東成功漁港今天中午拍賣魚貨，最受矚目的18尾黑鮪魚，各餐廳、海產公司相互競標，繩釣9尾黑鮪魚上岸的南興號船主鄭正愛是最...

攤商占用七星潭停車場 花蓮縣府將建旅服中心納入商業街

花蓮縣新城鄉七星潭風景區是著名觀光景點，卻有攤販違規占用停車場擺攤。花蓮縣政府觀光處將在賞星廣場旁土地興建旅服中心，規畫...

花蓮箭筍、竹筍遭獼猴吃光 縣府向中央爭取防猴電網

花蓮農民反應台灣獼猴把山上竹筍與箭筍吃光，但中央計畫未將竹筍與箭筍列補助作物種類，無法申請，縣府農業處請鄉鎮公所調查，因...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦