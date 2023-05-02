宜蘭陽明交大附醫二期擴建計畫 建造執照已核准招標中
國立陽明交通大學附設醫院二期擴建工程預計耗資41.85億元，包含二期醫療大樓、教學研究大樓與職務宿舍，日前宜蘭縣政府已核發興建執照，不過工程招標部分已流標2次，目前進行第3次招標，院方希望能在10月開工，115年6月竣工。
陽交大附醫蘭陽院區目前只有一期醫療大樓，教學研究大樓、職務宿舍和許多醫療資源仍只有新民院區有，資源尚待整合；去年得到行政院核定二期工程擴建計畫，補助總經額41.85億元中的92.8%，餘下7.2%院方自籌。
陽交大附醫希望今年10月開工，115年中就可竣工，4月25日已得到縣府核發興建執照，然此前2次公開招標都沒有廠商投標，4月26日公告第3次招標，招標期限到5月22日；院方指出，近年國內缺工、物價上漲，工程招標不易，盼早日決標使工程如期進行。
計畫完工後，一般急性病床將可從400床增加到499床，並增加精密檢查與高端醫療技術的資源，提升急重症量能；門診部分也會擴大，加上教學大樓與宿舍，更全面整合溪北地區的醫療資源。
縣府衛生局指出，宜蘭地區醫療資源南北不均，溪北地區民眾的醫療資源，比如人均病床數與醫師數等，低於全國平均；這2年間，縣府協助院方完成並通過環境報告、都市設計與交通影響評估等多項審議，近日核發興建執照，相信是推動整個計畫的重要里程碑。
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