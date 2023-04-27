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台東三仙台八拱橋地震封橋 夜探體驗不受影響

中央社／ 台東縣27日電

台東成功鎮三仙台八拱橋受918地震影響，封橋檢修中，但東管處舉辦的「夜探三仙台」活動仍進行，活動路線不過島，歡迎民眾體驗特殊地質景觀、豐富生態與暗空星海之美。

交通部觀光局東部海岸國家景區管理處發布訊息表示，東海岸的三仙台沿岸地質屬於都巒山集塊岩，造就許多特殊景觀，是一所戶外天然教室，岸際礫石灘於星空璀璨相伴下，宛如交響樂團盡情譜出完美樂章。

此地區內有非常珍貴且多樣性的海濱植物，如白水木、台灣海棗、安旱草等。此外，三仙台也是海洋性鳥類最佳的棲息場所，礁岩之間常有岩鷺、東方環頸鴴、黃足鷸出沒，夏天更常見燕鷗類棲息。

為讓遊客欣賞三仙台白天與夜間不同生態景觀，東管處在成功海洋環境教室於5月1日起開辦「夜探三仙台」環教課程，活動至10月31日止，每晚6時30分集合，遊程約1至2小時，即日起受理報名。

今年活動路線不過島，主要在三仙台遊憩區內基翬自行車道欣賞東海岸特殊地形景觀，暗空探索觀星、聽濤及觀察動植物，活動全程均安排專業環教老師帶領解說。

為方便遊客行程規劃安排，活動前15天可預約報名，受理報名期限為活動3天前晚間12時止，不接受現場報名，10人成團，每日出團以3團（30人）為上限。

三仙台

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