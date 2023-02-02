太幸運！「大翅鯨」蘭嶼海面跳躍！ 鄉民：好兆頭

罕見的大翅鯨（座頭鯨）昨出現在台東蘭嶼野銀部落海域，不時在海面上跳躍，過程被來自花蓮的李姓遊客拍下。當地蘭嶼鄉親說：「大鯨魚來了，也是飛魚群快到的時節」。

「真的很幸運，好像刻意表演給他們看一樣！」李姓遊客說，趁著假期帶著家人到蘭嶼旅遊，昨天下午在野銀部落參觀地下屋時，突然看到海面上有鯨魚跳躍，距離相當近。

影片中海面上突然1隻體型較大的鯨豚跳出出來，濺出大水花，隨後1隻體型較小的也挑出海面，距離岸邊約50公尺，一大一小，一下跳出水面，感覺非常優游自在。

台東縣政府魚業科長陳文泰說，影片中的鯨豚，應該是大翅鯨母子，每年春季是大翅鯨隨黑潮洄游北上的季節，可能這對母子是從繁殖區要回到北方覓食區，中途游到蘭嶼海域休息。

他表示，大翅鯨又名座頭鯨，初生體重約1到2公噸，成體可到25至30公噸。而大翅鯨躍起叫做「躍身擊浪」，是大型鯨豚中很活躍的一群，民眾觀賞同時，不要靠近干擾或傷害。

蘭嶼楊姓鄉民說，在島上有一個流傳已久的說法，就是看到大鯨魚出現，就表示大批飛魚群也將跟隨過來，代表今年會有大豐收，所以鯨魚對他們來說是「好兆頭」。