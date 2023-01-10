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影／超像台灣！「獅球湖」藏身基隆密林 空拍專家揭密

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆安樂區麥金路旁的山上，有一個藏身在密林中的「獅球湖」，湖泊雖小，形狀卻很像台灣。圖／謝志煌空拍畫面提供
基隆安樂區麥金路旁的山上，有一個藏身在密林中的「獅球湖」，湖泊雖小，形狀卻很像台灣。圖／謝志煌空拍畫面提供

基隆最近有空拍專家發現，在安樂區麥金路旁的山上，周邊沒有路徑可上去，有一個藏身在密林中的「獅球湖」，很多基隆人也沒看過，湖泊雖小，形狀卻很像台灣，空拍影片被放上網路後引發熱議，很多人說「以前都注意有這個湖」、「好像台灣」。

獅球湖位在獅球嶺旁大片樹林一塊凹地，從獅球嶺上看不到，靠近麥金路、基隆長庚醫院附近民宅、道路也沒有制高點的視角可發現，因此一般人長久以來並沒有發現。

空拍專家謝志煌表示，約2個月前他在空域查詢資料發現，基隆市安樂區麥金路旁有標示湖的位置，隱身山中的獅球湖，Google找不到相關文獻及資料，只出現在Google地圖中，他對此湖很好奇，住在基隆的人對它都很陌生，很多人甚至不知道有這個湖泊的存在，依地圖量測長約有72公尺。

謝志煌發現周邊沒有路徑可上去，很好奇獅球湖長什麼樣，所以用無人機上去拍空中視角，結果發現獅球湖雖然小，但它的形狀很像台灣，超級像的。他認為，獅球湖應該已經存在很久了，如果累積到一定水量就會往下溢流到下方的鶯歌溪，因為水量很小，倒不致於發生潰堤等的情況發生。

海洋大學共同教育中心助理教授陳銘仁說，從空拍影片上可以看到並沒有任何河流進入湖體，是一個構造湖，因海拔高度不高，可能是一個地質事件積蓄雨水。像碗形的凹槽會蓄水，形成一個湖，有雨水一直補充，湖就會一直存在。

陳銘仁表示，湖水有可能是雨水、湧泉或伏流水，但看獅球湖是在高處的丘陵地，以承接雨水造成小湖的可能性最高。因為某一個角度拍起來像台灣的外型，所以在網路上引起討論，沒有道路可到達，可能只有小山徑，所以比較少人會去。（影片由空拍專家謝志煌授權提供）

基隆安樂區麥金路旁的山上，有一個藏身在密林中的「獅球湖」，湖泊雖小，形狀卻很像台灣。圖／謝志煌空拍畫面提供
基隆安樂區麥金路旁的山上，有一個藏身在密林中的「獅球湖」，湖泊雖小，形狀卻很像台灣。圖／謝志煌空拍畫面提供

空拍 基隆 雨水

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