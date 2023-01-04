影/瀕危東方白鸛失溫趴魚塭 花蓮鳥會志工救援成功野放

一隻被國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危物種的東方白鸛，日前在花蓮壽豐鄉一處魚塭，被鳥友發現趴在水中活動力不佳，熱心救援，經轉送花蓮野鳥學會救傷中心由志工悉心照料，很快恢復體力，已送回原活動棲地成功野放。

花蓮野鳥學會表示，這隻東方白鸛於去年12月27日下午，在壽豐鄉懷客橋附近一處魚塭，被鳥會志工張碧霞及李姓民眾發現趴在水邊無法正常活動，有熱心民眾協助安置，為牠包裹毛巾並供暖回溫，再送往獸醫院檢查，判斷只是體力虛弱，沒有大礙，轉送鳥會救傷中心收容。

鳥會理事長劉國棟說，這隻東方白鸛體長112公分，雙翼展開約2公尺，為成鳥，相當大隻，判斷是因為被發現時天氣太冷，吃得又不夠，造成牠身體虛弱。

雖然體力不支，但東方白鸛在籠子裡仍頗有警戒心，起初志工餵食小隻吳郭魚，牠只吃了幾條，但隔天胃口大開，進食狀況不錯，且已能站力，體力明顯好轉，看見志工靠近立即起身在籠子內繞圈子走動。

經過鳥爸細心照料3天，志工評估東方白鸛恢復狀況不錯，上月30日將牠帶回原活動棲地野放，志工一打開門，牠觀察幾秒鐘，走出籠外踏了幾步，隨即拍拍翅膀飛走，在空中盤旋一陣子，就朝魚池方向飛去。

鳥會表示，東方白鸛為鸛科大型水鳥，繁殖季時在西伯利亞東南部和中國大陸東北部分地區，冬季往中國大陸南部和日本移動，這幾年族群數量因棲地喪失、狩獵威脅等，被IUCN列為瀕危等級，台灣每年有少數個體出現，屬於稀有的冬候鳥。

劉國棟說，東方白鸛為冬候鳥，近幾年入冬後到隔年春天，在花蓮有機會觀察到，花蓮溪出海口一直到壽豐鄉懷客橋附近的魚塭是牠的活動區域。這次成功救援並野放，期待鳥友們持續觀察，回報狀況。