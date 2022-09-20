首間全球設計在基隆 麥當勞2.0「義六餐廳」10月底開幕

台灣麥當勞在基隆市義六路展店受當地民眾關注，麥當勞今天表示，「義六餐廳」將是基隆首間EOTF（Experience of the future）麥當勞2.0餐廳，預計10月底正式開幕，屆時歡迎舊雨新知捧場，享受麥當勞安心美味的餐點與貼心服務。

位在信一路、義六路口的麥當勞「義六餐廳」，原址是漢堡王「中正店」，樓上是World Gym健身俱樂部。漢堡王中正店6月19日結束營業，另在仁二路開設的新門市8月10日開幕。

基隆市中心原有兩家麥當勞門市，位在愛三路、仁二路口三角窗4層樓建築的門市，基隆人多稱「大麥」，信一路麗榮皇冠1樓門市則被稱為「小麥」。「大麥」營業34年，承載許多基隆人歡樂回憶，5月29日晚上熄燈令不少人感到惆悵。

台灣麥當勞表示，基隆義六餐廳預計10月底正式開幕，成為基隆第４間麥當勞餐廳。配合商圈特色，義六餐廳為基隆地區第一個採用麥當勞全球設計、「幾何」（Geometry）風格的餐廳，也是基隆首間「未來體驗」的麥當勞2.0餐廳。另3家分別為「小麥」和大武崙、新豐街門市。

麥當勞說，義六餐廳將隨處可見充滿童趣的幾何圖樣，以拼圖或積木的概念，排列出與產品相關的英文字或產品圖樣，例如結合生菜沙拉意象的「S」，或代表咖啡的「C」，透過雙層浮雕和深淺配色，呈現立體和層次感，歡迎舊雨新知透過數位點餐服務、內用、外帶或外送的多元平台享用。

據了解，麥當勞在決定「大麥」停止營業前，就已相中義六餐廳現址洽租，籌備開店。這兩年受疫情影響內用業績大幅滑落，麥當勞與「大麥」房東商談調降房租沒有共識，雙方拆夥。