全球首條寧靜步道 來太平山體驗聲景之美

宜蘭知名景點太平山國家森林遊樂區，一年四季各有風情，其中「翠峰湖環山步道」今年7月獲世界非營利組織國際寧靜公園授證為全球首條寧靜步道。羅東林管處順勢推出2場「寧靜步道聲景體驗活動」，即日起免費線上預約，歡迎全國鄉親來山上感受寧靜的魅力。

翠峰湖是台灣面積最大高山湖泊，滿水位時的面積可達25公頃。翠峰湖環山步道全長3.95公里，是區內最長的步道，因為遠離塵囂，加上霧林帶檜木森林蓊鬱，地面包覆厚重苔蘚，使其成為一處極為寧靜之處，尤其在無人為干擾之下近乎靜謐，測得最低音量不到25分貝。

為讓民眾體驗聲音的影響與魔力，羅東林管處羅東自然教育中心9月17日、10月15日上午各推1場「寧靜步道聲景體驗活動」，活動免費報名，每場限額30人，採線上預約，詳情可上台灣山林悠遊網查詢，凡參與者就有機會獲得限量紀念胸章、繪本「寂靜山徑的呼喚」。