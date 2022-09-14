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全球首條寧靜步道 來太平山體驗聲景之美

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
太平山翠峰湖環山步道是全球首條「寧靜步道」。圖／羅東林管處提供
太平山翠峰湖環山步道是全球首條「寧靜步道」。圖／羅東林管處提供

宜蘭知名景點太平山國家森林遊樂區，一年四季各有風情，其中「翠峰湖環山步道」今年7月獲世界非營利組織國際寧靜公園授證為全球首條寧靜步道。羅東林管處順勢推出2場「寧靜步道聲景體驗活動」，即日起免費線上預約，歡迎全國鄉親來山上感受寧靜的魅力。

翠峰湖是台灣面積最大高山湖泊，滿水位時的面積可達25公頃。翠峰湖環山步道全長3.95公里，是區內最長的步道，因為遠離塵囂，加上霧林帶檜木森林蓊鬱，地面包覆厚重苔蘚，使其成為一處極為寧靜之處，尤其在無人為干擾之下近乎靜謐，測得最低音量不到25分貝。

為讓民眾體驗聲音的影響與魔力，羅東林管處羅東自然教育中心9月17日、10月15日上午各推1場「寧靜步道聲景體驗活動」，活動免費報名，每場限額30人，採線上預約，詳情可上台灣山林悠遊網查詢，凡參與者就有機會獲得限量紀念胸章、繪本「寂靜山徑的呼喚」。

羅東林管處表示，歡迎民眾共襄盛舉，踏上寧靜旅行來傾聽寂靜，感受所能聽到最遠、最微弱的聲音，進而發現山林的寧靜並非無聲，寂靜也還是會有其聲音。

翠峰湖環山步道全長3.95公里，是區內最長的步道。圖／羅東林管處提供
翠峰湖環山步道全長3.95公里，是區內最長的步道。圖／羅東林管處提供
羅東林管處「寧靜步道聲景體驗活動」，帶領民眾感受寧靜的魅力。圖／羅東林管處提供
羅東林管處「寧靜步道聲景體驗活動」，帶領民眾感受寧靜的魅力。圖／羅東林管處提供
翠峰湖湖景日出。圖／羅東林管處提供
翠峰湖湖景日出。圖／羅東林管處提供
翠峰湖環山步道遠離塵囂，加上霧林帶檜木森林蓊鬱，地面包覆厚重苔蘚，使其成為一處極為寧靜之處。圖／羅東林管處提供
翠峰湖環山步道遠離塵囂，加上霧林帶檜木森林蓊鬱，地面包覆厚重苔蘚，使其成為一處極為寧靜之處。圖／羅東林管處提供

羅東 翠峰湖 森林遊樂區

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