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MUJI無印良品台東旗艦店今開幕！ 專賣台東「慢產品」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
MUJI無印良品把台東的特色農產集合一處專區，讓慢食變成日常的銷售，發展自然真實的經營模式。記者尤聰光／攝影
MUJI無印良品把台東的特色農產集合一處專區，讓慢食變成日常的銷售，發展自然真實的經營模式。記者尤聰光／攝影

MUJI無印良品攜手全聯開台東旗艦店，今天正式營運，縣長饒慶鈴受邀揭幕，她說，無印良品的素樸獨樹一格，設計簡約、崇尚在地、重視環保，和她推動的台東「慢經濟」一拍即合。

饒慶鈴說，國際品牌MUJI無印良品台東旗艦店，不只單單賣自家產品，同時也販售「台東的慢產品」，把台東的特色農產集合一處專區，讓慢食變成日常的銷售，發展自然真實的經營模式。

位於市區中心的精華地帶MUJI無印良品台東旗艦店，與全聯門市共構，5層樓高，3至5樓、600坪空間由無印良品承租並開設櫃位，裏頭除引入保養品、文具、服飾等，也專設台東限定產品。

MUJI無印良品表示，會選台東開旗艦店，不再追求插旗百貨，就是希望大膽走出都會區，讓產品服務更貼近在地消費者。另考量到台東地形狹長，鄉鎮之間距離遠，推出「移動車」服務偏鄉。

「移動車」販售150支品項，以日常基本需要的內衣、襪子、零食、保養品與文具用品等，希望讓偏鄉民眾體驗MUJI無印良品的生活便利。目前造訪有6個鄉鎮，每周3至4天開往服務。

「MUJI無印良品移動服務車」每天造訪台東6個偏遠鄉鎮，讓偏鄉民眾體驗MUJI無印良品的生活便利。記者尤聰光／攝影
「MUJI無印良品移動服務車」每天造訪台東6個偏遠鄉鎮，讓偏鄉民眾體驗MUJI無印良品的生活便利。記者尤聰光／攝影
MUJI無印良品攜手全聯開台東旗艦店，今天正式營運，裏頭除引入保養品、文具、服飾等，也專設「台東限定」產品。記者尤聰光／攝影
MUJI無印良品攜手全聯開台東旗艦店，今天正式營運，裏頭除引入保養品、文具、服飾等，也專設「台東限定」產品。記者尤聰光／攝影

台東 無印良品 饒慶鈴

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