影／臺東熱氣球嘉年華登場 全球唯一HELLO KITTY帶你飛

2011年起每年暑假臺東縣政府舉辦「臺灣國際熱氣球嘉年華」，吸引大批遊客朝聖，今年活動於7月2日登場，以「熱氣球為你加油」為主題，盼象徵希望的熱氣球升空，可以帶給民眾滿滿的正能量。由全球唯一、臺東限定HELLO KITTY熱氣球領軍，期間逾20顆外國造型球，以及包含「臺北熊讚球」、「喔熊球」、「福利熊球」等11顆臺東隊在鹿野高台迎接到訪的遊客。

想體驗飛行的球迷可別錯過「熱氣球繫留體驗」，提供上午場(05:30-07:30)及下午場(17:00-19:00)兩個時段，可於活動期間每日上午5點及下午4點現場購票。欣賞熱氣球升空的最佳時機點在上午時段，不僅天氣較穩定，立球成功機率較大，還可在鹿野高台迎接日出與熱氣球同框留下珍貴時刻。此外，去年因疫情取消的光雕音樂會也將回歸，分別於鹿野高台、成功三仙台、臺東縣立體育場等地，舉辦7場熱氣球光雕音樂會，其中將在體育場首次以無人機搭配熱氣球共同展演。

你知道熱氣球首次載人成功飛行是多久以前嗎？1783年，由法國造紙商、發明家孟格菲兄弟實驗，以高23公尺、直徑15公尺的熱氣球，搭載一名科學家和一位軍官，上升至900公尺高空，飛行維持25分鐘，降落離起飛地9公里遠的巴黎城外。「阿爾伯克基國際熱氣球嘉年華」為世界上最大的熱氣球盛會，每年10月第一周舉行熱氣球嘉年華，期間約600顆熱氣球和700名飛行員參與。

臺東自2011年舉辦首屆熱氣球嘉年華，2013年成為全世界最長的熱氣球節，2018年獲世界知名旅遊頻道Travel Channel評選為世界12大令人驚豔的熱氣球嘉年華活動之一，2019年首次獲民航局許可，以夜間繫留方式進行熱氣球光雕展演，2021年推出臺東限定，「Hello Kitty」造型熱氣球，身穿布農族傳統服飾，完美融合國際與在地。除了臺東舉辦臺灣國際熱氣球嘉年華外，宜蘭近年來在冬山及礁溪積極打造熱氣球系列活動，吸引不少遊客造訪。此外，今年桃園石門水庫熱氣球嘉年華剛於6月26日閉幕，活動為期9天，總參觀逾20萬人次，超萌恐龍熱氣球吸引大小朋友搶拍，成打卡熱點。球迷們可別錯過這次的臺東熱氣球嘉年華，讓Hello Kitty帶你一起飛上天吧。相關資訊可上「臺灣國際熱氣球嘉年華」官網查詢