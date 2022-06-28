帥妹飛行員圓夢 懷抱10年熱氣球夢想勇敢挑戰自我

清晨5點的陽光斜照台東鹿野高台草原，工作人員忙著幫熱氣球充氣、噴焰加熱，讓氣球膨脹飽滿拉藤籃立起待飛，熱氣球飛行員李容伶跨入藤籃，準備駕駛熱氣球載著她的夢想航向天際。

台東熱氣球嘉年華7月2日起飛登場，今年不僅增加20顆國外造型球，熱氣球飛行員中有名「資深」又「新鮮」的帥妹飛行員李容伶，10年前就讀大學時就參與熱氣球工讀，每天清晨4點上工忙到7點收球，下午4點再上班到晚上7點，一天看熱氣球升空繫留30趟，直到今年才單飛升空。

李容伶說，10年前擔任泰國球組長，協助泰國飛行員和地勤溝通，互動過程飛行員不吝解說飛行經驗，「飛行」夢想逐漸在她內心萌芽，大學畢業後順勢進入剛成立的天際航空，覺得飛行夢想更近了。

李容伶說，熱氣球亮麗升空，除了飛行員還有辛苦的地勤及行政聯繫，她進入天際航空就是任行政、支援地勤，辦公室工作讓夢想忽遠忽近，3年後毅然離職到日本打工，但1年後返台仍難捨飛行夢，再度回鹿野高台工作，因為過往經驗，有更多機會和飛行員接觸、學習飛行知識。

「踏出去才有機會！」李容伶說，3年前在眾人鼓勵下，她決定勇敢走出去，到美國鹽湖城帕克飛行學校學飛，1個多月課程學飛行原理、控制熱氣球、觀察氣流風向，累積飛行時數，終於通過考試拿到美國飛行執照，返台後加入台東縣政府熱氣球團隊，也取得國內熱氣球飛行員執照，她的熱氣球飛行員夢想終於升空。