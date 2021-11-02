快訊

世新中文系擬改名救招生 引發師生反彈暫緩

影／新北警方攔截圍捕亮槍汽車 赫見王金平坐在車內

國人瘋野營 宜蘭「夯鴨野營」武荖坑登場吃烤鴨看表演

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府與養鴨生產合作社的鴨鄉鴨香活動，首度以野營型態登場，兩天一夜「夯鴨野營」在武荖坑風景區舉辦，晚上有夜間生態觀察及草地音樂會。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府與養鴨生產合作社的鴨鄉鴨香活動，首度以野營型態登場，兩天一夜「夯鴨野營」在武荖坑風景區舉辦，晚上有夜間生態觀察及草地音樂會。記者戴永華／攝影

近來國人熱衷野營，疫情趨緩後，宜蘭縣政府與養鴨生產合作社今年鴨鄉鴨香活動，首度以野營型態登場，兩天一夜「夯鴨野營」在風光秀麗的武荖坑風景區舉辦，晚上安排夜間生態觀察及草地音樂會，活動內容豐富。

宜蘭水源豐沛，早年養鴨盛行，近年來的櫻桃鴨也相當受歡迎，縣政府輔導養鴨生產合作社舉辦鴨鄉鴨香活動邁入第15年，因應疫情走出戶外，今年特別改採野營型態。

兩天一夜「夯鴨野營」烤肉食材包括櫻桃鴨胸排、鴨肉串、鴨肉香腸等，教導大家烤出美味鴨肉，同時還有在地農漁畜產品，宜陽牧場的豬里肌、冬山香魚、南方澳鯖魚及小農食蔬等，充滿宜蘭味。

野營晚間不無聊，主辦單位規劃多項DIY活動、桌遊挑戰、草地音樂會及夜間生態觀察等。縣府農業處表示，夯鴨野營本月20日及21日舉辦，即日起受理報名限60組，可選擇自帶帳蓬費用2680元，或武荖坑露營區提供帳蓬費用3880元，主辦單位提供2人份的夯鴨烤肉及早餐，入住人多的話，烤肉組及早餐加價購每人760元，網址http://www.duckcounty.com。

今天行前活動宣傳中，由榮獲台灣廚藝極限挑戰賽的金牌得主陳玉堂與縣長林姿妙示範料理鴨肉串，先把鴨排煎香後切片，鴨片捲上蔥蒜、香菇絲等食材，發揮創意組合，3捲成串後再刷上烤肉醬，火烤時香氣四溢。

林姿妙表示，早期鴨農相當刻苦，寒冬酷暑趕鴨，風雨來襲時大半夜仍要守護鴨寮，因為有鴨農付出，才能成就宜蘭的養鴨事業，目前全國82%的土番鴨種源及25%的北京鴨種源來自宜蘭，不斷改良技術，成為宜蘭鴨美味的關鍵，歡迎大家報名「夯鴨野營」親近大自然，品嘗烤鴨料理。

「夯鴨野營」包括櫻桃鴨胸排、鴨肉串、鴨肉香腸等，教導大家烤出美味鴨肉，另有宜陽牧場的豬里肌、冬山香魚、南方澳鯖魚及小農食蔬等，充滿宜蘭味。記者戴永華／攝影
「夯鴨野營」包括櫻桃鴨胸排、鴨肉串、鴨肉香腸等，教導大家烤出美味鴨肉，另有宜陽牧場的豬里肌、冬山香魚、南方澳鯖魚及小農食蔬等，充滿宜蘭味。記者戴永華／攝影
兩天一夜「夯鴨野營」將在武荖坑風景區舉辦，由主辦位提供烤鴨食材，縣長林姿妙今天與主廚陳玉堂示範煎鴨排，香氣四溢。記者戴永華／攝影
兩天一夜「夯鴨野營」將在武荖坑風景區舉辦，由主辦位提供烤鴨食材，縣長林姿妙今天與主廚陳玉堂示範煎鴨排，香氣四溢。記者戴永華／攝影
鴨肉製成的漢堡與鴨肉捲，非常美味。記者戴永華／攝影
鴨肉製成的漢堡與鴨肉捲，非常美味。記者戴永華／攝影

宜蘭 烤肉 林姿妙

延伸閱讀

宜蘭烏石港漁船驚傳走私720公斤安毒 北市刑大查獲逮3人

宜蘭街頭文化藝術節完美落幕 全國街舞大賽3冠王出爐

台灣房屋抱雙喜！台南、宜蘭展創新服務店

宜蘭振興經濟戶外教學預算卡關？議員解釋暫保留未刪除

相關新聞

國人瘋野營 宜蘭「夯鴨野營」武荖坑登場吃烤鴨看表演

近來國人熱衷野營，疫情趨緩後，宜蘭縣政府與養鴨生產合作社今年鴨鄉鴨香活動，首度以野營型態登場，兩天一夜「夯鴨野營」在風光...

新生入學禮物保固9年 台東排灣族手工包遊客愛買

台東縣南迴線排灣族部落媽媽手工製作的排灣族傳統包，許多學校購買贈送給幼兒園新生當書包，可保固9年，遊客也非常喜歡搶著購買...

台東南迴安朔高架橋隔音牆完成 大幅改善噪音問題

省道台9線南迴改前年底通車，且自去年6月30日試辦開放大型重機車並通行後，吸引來自各地車友，但重機轟隆聲響，卻影響安朔高...

嘉縣也有金城武樹？ 縣府廣場巨大雨豆樹成精神象徵

去年歲末，嘉義縣政府邀在地國際藝術家王文志，將縣府廣場草坪30年的巨大雨豆樹，裝飾佈置成「希望之樹」裝置藝術，最近振興市...

台東市再增2路口科技執法 降低肇事率

台東市區重要路口交通事故肇事率偏高，造成民眾死傷多，縣警局為改善行車安全，繼更生路與志航路口設置科技執法監視取締系統後，...

基隆嶼封島 今年5萬人登島

受東北季風影響加上台灣北部海域浪況不穩，基隆市府近日與遊艇業者商討，決定於11月1日起封閉「台灣龍珠」基隆嶼禁止登島，一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。