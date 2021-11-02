國人瘋野營 宜蘭「夯鴨野營」武荖坑登場吃烤鴨看表演

近來國人熱衷野營，疫情趨緩後，宜蘭縣政府與養鴨生產合作社今年鴨鄉鴨香活動，首度以野營型態登場，兩天一夜「夯鴨野營」在風光秀麗的武荖坑風景區舉辦，晚上安排夜間生態觀察及草地音樂會，活動內容豐富。

宜蘭水源豐沛，早年養鴨盛行，近年來的櫻桃鴨也相當受歡迎，縣政府輔導養鴨生產合作社舉辦鴨鄉鴨香活動邁入第15年，因應疫情走出戶外，今年特別改採野營型態。

兩天一夜「夯鴨野營」烤肉食材包括櫻桃鴨胸排、鴨肉串、鴨肉香腸等，教導大家烤出美味鴨肉，同時還有在地農漁畜產品，宜陽牧場的豬里肌、冬山香魚、南方澳鯖魚及小農食蔬等，充滿宜蘭味。

野營晚間不無聊，主辦單位規劃多項DIY活動、桌遊挑戰、草地音樂會及夜間生態觀察等。縣府農業處表示，夯鴨野營本月20日及21日舉辦，即日起受理報名限60組，可選擇自帶帳蓬費用2680元，或武荖坑露營區提供帳蓬費用3880元，主辦單位提供2人份的夯鴨烤肉及早餐，入住人多的話，烤肉組及早餐加價購每人760元，網址http://www.duckcounty.com。

今天行前活動宣傳中，由榮獲台灣廚藝極限挑戰賽的金牌得主陳玉堂與縣長林姿妙示範料理鴨肉串，先把鴨排煎香後切片，鴨片捲上蔥蒜、香菇絲等食材，發揮創意組合，3捲成串後再刷上烤肉醬，火烤時香氣四溢。