影／台灣首例達悟族勇士划拼板舟環島 還划進故宮南院

以拼板舟環島的黑潮勇士，12日從台東長濱出發，昨天下午抵達嘉義縣故宮南院，在至善湖划行20分鐘，吸引空拍迷全程拍攝記錄，縣長翁章梁與故宮南院處長彭子程歡迎勇士，見證拼板舟划進故宮，帶頭發起的達悟族勇士張世凱，是嘉義縣女婿，與妻子定居水上鄉。

張世凱將達悟族人海洋文化，帶進嘉義縣，他是拼板舟工藝師，他說，會以拼板舟環島，除了向已故導演齊柏林致敬，完成當年與齊導約定，透過直升機空拍拼板舟環台畫面，讓更多人看見台灣的美。另一方面，疫情期間大家生活低迷、社會氛圍低沉，希望以蘭嶼精神為大家打氣，看到拼板舟破浪前行，激起大家戰鬥力，為台灣加油、為原住民族群加油，希望疫情持續+0。

這是史上第一次蘭嶼人以拼板舟環島，張世凱表示，將船划進故宮南院希望在故宮將更多蘭嶼海洋文化讓更多人看到，原住民文化與傳統也值得被博物館收藏，推動文化交流、族群共融。

「蘭嶼男人一生一定要建造一艘船！」張世凱說，沒有建造船就養不起家庭，不算是男人；環島拼板船是他一手打造，在蘭嶼取材，嘉義建造，拼板舟形狀「錐形」，有別於台灣平底竹筏，錐形較方便追浪破浪，不會直接撞擊海面，也因此蘭嶼老人形容，「我們的船與海洋是輕柔的、很緊密的。」

張世凱說，途中分別在宜蘭及台中外海碰到「三角浪」，這是很嚴峻的浪況，歷經兩次，但團隊都很穩定應對，這就是蘭嶼精神，面對前方大海，不管是平的、雜亂的，「我們的船在大海如同腳掌走在陸地一樣，無波不起浪。」