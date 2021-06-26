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基隆廟口夜市、愛四路夜市休業再延 暫停營業到7月13日
基隆市政府產發處今天公告指出，為配合防疫政策，避免疫情擴散，經與基隆廟口夜市與愛四路夜市研議後，延長暫停營業時間至7月13日零時。這已是自5月中旬停業後，第四度延期，也是近年來，休業最久的時間了。
據攤商表示，以前基隆廟口夜市都沒有停這麼久過，清潔消毒、中元普度、過年、公休或工程都曾有短暫休業，但從沒停這麼多天。有的台北來的遊客也撲空，現在廟口夜市晚上都一片黑，和以前燈火通明的景象差很多。
基隆廟口夜市自5月17日開始停業，最早訂5月23日復業，後來延至6月1日。不過，後來因為更換地下管線工程，再延至6月15日復業，之後又因為疫情延至29日。原以為月底可復業，不過，因為不准內用，攤商仍有顧慮。
如今警戒三級邊到7月12日，為配合防疫政策，避免疫情擴散，經市府與廟口與愛四路夜市研議後，再次延長停業至7月13日凌晨零時。
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