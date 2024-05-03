李安愛店！盧秀燕揪吃酸菜白肉鍋名店 老闆曝美味3靈魂
行政院副院長鄭文燦今天中午兌現台中市長盧秀燕的酸菜白肉鍋之約，大啖台中「老舅家鄉味」酸菜白肉鍋餐廳，他還笑稱是「今天火鍋蠻貴的，要60億元！」立法院長韓國瑜去年在此辦生日宴，名導李安也來吃過，老闆聶斌武親曝美味的祕訣「酸菜白肉鍋3靈魂」是選自建國市場的台灣豬溫體豬肉、自製酸白菜，以及川丸子。
台中市2月因台糖梅花豬肉片驗出含西布特羅，爆發瘦肉精風波，台中市食安處人員出席食安專家會議，現場因太委曲淚灑會場，鄭盧「火鍋之約」吃酸菜白肉鍋，力挺台灣豬，也為台中市食安人員加油打氣。盧秀燕也公布酸菜白肉鍋美食地圖表示歡迎，不少網友頻頻「敲碗」盼兩人兌現，今天終於成行。
昨天就傳出鄭文燦兌現火鍋之約，約哪一家？今天答案揭曉，很多網友都猜對，就是名知的「老舅的家鄉味」，台中市僅此一家，來吃過的名人，包括台中市前市長胡志強曾在此宴請諾魯總統、盧秀燕曾宴請衛福部前部長陳時中，去年立法院長韓國瑜生日也席開6桌，名導李安也來吃過。
聶斌武說，店內酸菜白肉鍋美味的祕訣，就是「酸菜白肉鍋3靈魂」，自製酸白菜當鍋底，堅持不加醋、不加味精的古法製作，酸白菜越熬越甘甜，豬肉片則是選自建國市場的台灣豬溫體豬肉，加上手工一顆顆捏出來的肉丸「川丸子」，另外東北特色捲餅、水餃，東北特色捲餅、水餃、滷味等，也是必點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言