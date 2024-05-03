李安愛店！盧秀燕揪吃酸菜白肉鍋名店 老闆曝美味3靈魂

行政院副院長鄭文燦今天中午兌現台中市長盧秀燕的酸菜白肉鍋之約，大啖台中「老舅家鄉味」酸菜白肉鍋餐廳，他還笑稱是「今天火鍋蠻貴的，要60億元！」立法院長韓國瑜去年在此辦生日宴，名導李安也來吃過，老闆聶斌武親曝美味的祕訣「酸菜白肉鍋3靈魂」是選自建國市場的台灣豬溫體豬肉、自製酸白菜，以及川丸子。

台中市2月因台糖梅花豬肉片驗出含西布特羅，爆發瘦肉精風波，台中市食安處人員出席食安專家會議，現場因太委曲淚灑會場，鄭盧「火鍋之約」吃酸菜白肉鍋，力挺台灣豬，也為台中市食安人員加油打氣。盧秀燕也公布酸菜白肉鍋美食地圖表示歡迎，不少網友頻頻「敲碗」盼兩人兌現，今天終於成行。

昨天就傳出鄭文燦兌現火鍋之約，約哪一家？今天答案揭曉，很多網友都猜對，就是名知的「老舅的家鄉味」，台中市僅此一家，來吃過的名人，包括台中市前市長胡志強曾在此宴請諾魯總統、盧秀燕曾宴請衛福部前部長陳時中，去年立法院長韓國瑜生日也席開6桌，名導李安也來吃過。