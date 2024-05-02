高雄3樹葬園區 議員批管理不當

高雄近年樹葬量每年超過2千件，目前有旗山、衫林與燕巢3個樹葬園區，議員昨質詢，樹葬管理仍有缺點，環境維護、雜草清除不易，埋入骨灰後會發生骨灰結塊、疊葬等問題，管理不當；殯葬處回應說，加強園區環境管理，目前骨灰埋入後約1年會完全分解，1年翻土1次，未來若樹葬穴位增加，會改為2年翻土1次。

高雄1名女子日前在母親過世後選擇至旗山公有生命園區做樹葬，但幾次祭拜卻發現園區內有野狗闖入、梅雨季時雜草長到超過膝蓋長度，甚至看到挖土機在翻土，認為園區管理單位不夠尊重死者，議員黃彥毓說，環保自然葬盛行，樹葬卻因硬鋪面不多，雜草、環境維護一直是民眾疑慮。

樹葬除種植的花樹美觀近年被討論，也有民眾抱怨若山區連日下雨，潮濕之下埋入的骨灰可能會結塊、不易分解，管理方貿然翻土恐打擾先人。議員林義迪說，民眾反映希望延長翻土時間，不要頻繁翻土、至少間隔2年再翻土，市府也該顧好樹葬環境。

高市1名殯葬業者說，不少經濟弱勢或沒有子女的往生者，家屬會選擇樹葬，樹葬園區位於郊區，並非24小時有人巡視，難免會有野狗闖入，但不至於破壞，業者強調樹葬區每隔一段時間會翻土，都會與家屬說明，「會在意疊葬問題的人，就不會選擇樹葬」。

高雄2010年至2024年1月底，樹灑葬共1萬5206件，2021至2023年分別2271、2619、3286件，成長率25%；黃彥毓說，多數市民不清楚細節，包括骨灰在土裡分解後定期翻土，翻土時間、次數，若發生骨灰結塊、疊葬如何解決，市府應研議，也要向民眾清楚解釋。

殯葬處長黃中中說，旗山樹葬園區因附近果農飼養野狗，導致野狗進入園區開放空間，會加速調整周圍環境，未來若新設樹葬區，會強化環境管理；火化後骨灰數量不多，內政部已經統一要求地方市府使用溶磷菌或共榮素，加速分解骨灰內的磷與鈣，約一年就能完全分解，現行制度1年翻土1次，就不會發生疊葬，未來若樹葬量增加，會調整為2年翻土1次。