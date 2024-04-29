輔導納管工廠塞車？ 中市府：增審查人力今年可望八成

台中市政府納管8376家未登記低汙染工廠，7909家提改善計畫。議員周永鴻說，台中審查大塞車，落後高雄，市府另應檢討納管輔導金只用5%，執行率太低。議員林昊佑與邱愛珊指出，中央新進6000名移工，優先分配廠住分離的企業，廠商申請納管盼可引進移工，現在看得到卻吃不到，民怨頗深。

台中市經發局核准納管有7379家，須輔導7909家廠商完成特定工廠合法化，最新進度已審查2610家，特登356家已核准271家。

台中市議會今進行財政經濟業務質詢，議員周永鴻說，截至4月19日，還有4890家間審查中，占61.8%，完成特定工廠登記的業者僅271家，佔核准納管7379間業者的3.69%，審查進度大塞車。

周永鴻指出，高雄市審查進度遠勝台中市，是台中的4倍。根據經濟部資料，台中市工廠改善計畫3月核准207間，駁回31家，審查數月增加率3.01%；高雄市核准164間，駁回238間，審查月增加率12.46%，落差太大。

業者繳納管輔導金與營運管理金共23.85億，相關經費全國第一，目前使用率僅5%，經費要用在刀口上，建立產業健全環境。

經發局指出，目前遇到最多的問題是消防，以500坪的工廠要改善消防設備約100到200萬，有的要設置10噸容量的置水池，都要大筆經費，景氣差有的訂單少，業者對花大筆改善消防很猶豫。經發局已作兩次修正，希望加速審查，市府同意增加人力，目標是今年審查逾八成。

工廠特登進度塞車對中小企業影響不小，包含申請移工只能以AB廠進行，議員林昊佑、邱愛珊指出，中央新進6000名移工，但已公布要分配給廠住分離的業者，中小企業多是不分廠住，對移工是看得到吃不到，叫苦連天。

經發局長張峯源說，中央考量須注重移工的居住品質與安全，所以規定廠住分離的業者才能申請。目前特登工廠申請移工的有2000多家。