快訊

震驚！ 台積電延後中科二期建廠 管理局證實延至年底交地

台南市正副議長賄選案 議長邱莉莉等10被告均獲判無罪

日央行出手了？日圓走勢貶破160大關轉為暴衝 出現干預跡象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

輔導納管工廠塞車？ 中市府：增審查人力今年可望八成

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員昊佑、邱愛珊要求市府注重未登工廠的申請移工的權益。記者陳秋雲／攝影
台中市議員昊佑、邱愛珊要求市府注重未登工廠的申請移工的權益。記者陳秋雲／攝影

台中市政府納管8376家未登記低汙染工廠，7909家提改善計畫。議員周永鴻說，台中審查大塞車，落後高雄，市府另應檢討納管輔導金只用5%，執行率太低。議員林昊佑與邱愛珊指出，中央新進6000名移工，優先分配廠住分離的企業，廠商申請納管盼可引進移工，現在看得到卻吃不到，民怨頗深。

台中市經發局核准納管有7379家，須輔導7909家廠商完成特定工廠合法化，最新進度已審查2610家，特登356家已核准271家。

台中市議會今進行財政經濟業務質詢，議員周永鴻說，截至4月19日，還有4890家間審查中，占61.8%，完成特定工廠登記的業者僅271家，佔核准納管7379間業者的3.69%，審查進度大塞車。

周永鴻指出，高雄市審查進度遠勝台中市，是台中的4倍。根據經濟部資料，台中市工廠改善計畫3月核准207間，駁回31家，審查數月增加率3.01%；高雄市核准164間，駁回238間，審查月增加率12.46%，落差太大。

業者繳納管輔導金與營運管理金共23.85億，相關經費全國第一，目前使用率僅5%，經費要用在刀口上，建立產業健全環境。

經發局指出，目前遇到最多的問題是消防，以500坪的工廠要改善消防設備約100到200萬，有的要設置10噸容量的置水池，都要大筆經費，景氣差有的訂單少，業者對花大筆改善消防很猶豫。經發局已作兩次修正，希望加速審查，市府同意增加人力，目標是今年審查逾八成。

工廠特登進度塞車對中小企業影響不小，包含申請移工只能以AB廠進行，議員林昊佑、邱愛珊指出，中央新進6000名移工，但已公布要分配給廠住分離的業者，中小企業多是不分廠住，對移工是看得到吃不到，叫苦連天。

經發局長張峯源說，中央考量須注重移工的居住品質與安全，所以規定廠住分離的業者才能申請。目前特登工廠申請移工的有2000多家。

林昊佑說，消防安全與移工人權必須兼顧，但也要考量申請特登的未合法工廠是因合法化才能申 移工，才提出申請，他建議經發局向中央反映，納管尚未特登的工廠也應顧及權益，安全無虞的條件下應准申請移工。

市議員周永鴻、江肇國指出，市府審查納管工廠進度大塞車，落後高雄。記者陳秋雲／攝影
市議員周永鴻、江肇國指出，市府審查納管工廠進度大塞車，落後高雄。記者陳秋雲／攝影

台中市 移工 議員

延伸閱讀

台中農地工廠納管數全國第一 農路窄、汙水處理問題多

台中港廢棄大貨車爆衝 撞毀2轎車後衝出碼頭、1移工受傷

白機車噴黑、換車牌 3移工組竊車集團

工廠火災頻傳…新北經發局推消防改善計畫 最高補助22萬元

相關新聞

輔導納管工廠塞車？ 中市府：增審查人力今年可望八成

台中市政府納管8376家未登記低汙染工廠，7909家提改善計畫。議員周永鴻說，台中審查大塞車，落後高雄，市府另應檢討納管...

高雄捷運四線齊發 岡山車站6月完工黃線預計10年後完成

高雄捷運四線齊發，建設工程如火如荼進行，包括岡山路竹延伸線第一階段、第二A階段、小港林園線、黃線。最快是岡山路竹延伸線第...

日月光3年800萬打造行動健身房 攜市府照顧偏鄉長輩

日月光集團三年捐贈800萬與高雄市政府合作，打造「行動健身房巡迴車」，讓高雄偏鄉樂齡長輩有更多運動資源。今天在大樹區新吉...

屏東縣長治鄉長古佳川涉案停職今遞辭職書 鄉長補選將展開

屏東縣長治鄉長古佳川因貪汙治罪條例遭屏東地院判處8年有期徒刑、褫奪公權5年，屏東縣府根據地方制度法辦理停職，縣府指派參議...

恆春民謠音樂劇 感動密西根

屏東縣政府文化處帶領恆春民謠藝師團訪美演出「半島風聲 相放伴」民謠音樂劇，美國時間4月27日在密西根州安娜堡市立圖書館城...

高雄垃圾隨袋徵收 環局：推動困難

高雄垃圾處理費隨水費徵收，每度水徵收4.1元，議員認為隨水徵收不合理，用水量不等於垃圾製造量，如使用免洗餐具的店家用水量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。