影／又有2釣客落海！金門搭波特船出海翻船 海巡馳速救援

金門大橋附近靠小金門海域今天下午2點多傳出有1艘波特船翻船，2釣客落海，金門海巡隊獲報立即派遣線上巡防艇趕往馳援，將人順利救起，目前2釣客與船都送往烈嶼羅厝漁港，但釣客拒絕送醫，已返家休息。翻船原因還有待調查釐清。

海巡署第金門十二巡防區表示，在14點57分接到民眾報案，指稱有波特船在進行海上作業時，因不明原因突翻覆，他們立即派遣線上巡弋巡防艇與指派第九岸巡隊第二及第三機動巡邏站2車6人，在岸際戒護救援；在 15點16分時由PP -海巡艇3585將人救起。

據了解，2名釣客一位姓呂、另一位姓黃，年約50歲上下，兩人都是資深釣客，在搭海巡船抵達羅厝漁港後，自覺身體並無異狀，拒絕搭救護車送醫，已自行返家休息，結束一場虛驚。