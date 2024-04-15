民進黨屏東縣黨部主委改選 羅平道搶頭香爭取連任

民進黨地方黨公職今起登記，民進黨屏東縣黨部主委、縣議員羅平道爭取連任，今登記首日上午完成登記，羅平道說，首要任務是團結大家，2026縣長選舉順利連任。

民進黨2年一度黨職選舉，第20屆主任委員暨縣黨員代表大會代表選舉，本周起開始領表登記至4月19日，將選出主任委員1人，黨員代表109人，5月26日舉行選舉。

民進黨屏東縣黨部主委羅平道擔任1屆黨部主委，下屆爭取連任，今上午搶頭香登記參選主委。羅平道說，要團結黨內，2026縣長選舉順利連任。

屏東縣議員羅平道擔任3屆議員，曾任佳冬鄉3屆鄉民代表、前縣長潘孟安擔任立委時助理。羅平道任內打贏2022縣長選舉，全力輔選2024總統立委大選，縣長周春米擔任賴蕭屏東競選總部主委，羅平道是競總總幹事，周春米曾說，謝謝總幹事羅平道，用縣黨部主委身分全縣跑透透、輔選，協調，是她的最佳拍檔。

民進黨屏東縣黨員1萬5880多人，5月26日舉行地方黨公職選舉。