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天候異常高雄多種水果結果率差 農業局籲農友主動通報

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
高雄市農業局緊盯各項作物生產狀況，倘有災情將積極爭取現金救助。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局緊盯各項作物生產狀況，倘有災情將積極爭取現金救助。圖／高雄市農業局提供

高雄正值青梅、水蜜桃、荔枝、龍眼及芒果等果樹的花果期，今年氣候受到聖嬰現象影響不穩定，可能影響作物開花結果情形，像是已進入採收期的青梅，不少農地出現僅2-5成的結果率。高雄市政府農業局已函請各區公所密切注意，倘有災情，儘速查報併同宣導農友主動通報。

高雄正值青梅、水蜜桃、荔枝、龍眼及芒果等果樹的花果期，今年因為暖冬，再加上雨水不足、農民養護方式不同等影響，讓今年開花率不佳，結果數也比去年少了很多。高雄市農業局表示，各地區公所持續關注作物生長情形，也將積極查報，達到勘災災門檻後，會即刻邀集試驗場所、農糧署及公所進行災情確認，爭取現金救助。

六龜區長陳昱如表示，今年梅花開時沒有下雨，且花開時葉子也長出來了，所以影響後續梅子結果的情形，加上後續雨水較少影響了果實的大小。除此之外，有農民在去年幫梅樹修枝時，造成不少梅樹的損傷（甚至死亡），造成今年六龜的梅子量少，但目前梅子市場行情並未飆漲，手採梅一公斤大約33元，較去年多3元。

農業局局長張清榮表示，農業局持續關心各項作物生產狀況，倘有災情將積極爭取現金救助。他提醒農友，倘有災損，第一時間向區公所通報，市府也會儘早啟動勘災程序，爭取救助，協助農友減輕損失。

荔枝 農民 高雄市

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