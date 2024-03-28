高捷首座共構宅簽約 明年動工

高雄市近年致力推動捷運聯開案，繼市議會舊址捷運O4站聯開案標給麗寶建設後，昨再與國城建設與高興昌鋼鐵合組的聯盟完成捷運橘線O13大東站、黃線Y10站兩大聯開案，總投資金額約158億元，O13站將興建4棟地上24樓住宅， Y10站將打造3棟地上24樓捷運宅，也是首個捷運共構宅。房仲推測，完工後開價每坪可能達40、50萬。

市議員黃香菽認為，台北市以TOD（Transit-oriented development，大眾運輸導向型發展）概念蓋捷運，聯開案可帶進資金，補財源不足，不過高雄捷運過去沒循此模式，另外O13的設計沒能與捷運共構，非常可惜。議員邱俊憲則說，兩項聯開案偏純住宅，雖有部分比例做公益使用，但希望未來設計能更多元，如撥一定比例做為社宅只租不售，滿足弱勢者需求，否則只蓋住宅，可能推高房價，讓市民買房更辛苦。

高雄捷運O13及Y10兩項聯開案昨由副市長林欽榮與國城建設總裁洪平森及高興昌鋼鐵董事長呂泰榮簽約，兩案預計於明年動工。林欽榮說，高雄捷運目前四線齊發，也陸續推出多項聯開案，將改變城市空間、提高市民生活品質。

O13與Y10兩項聯開案由國城建設與高興昌鋼鐵得標，O13案位於高捷橘線大東站1號出口旁，基地面積3602坪，是鳳山最後一塊大型素地，將建4棟地上24樓、地下4樓住宅，共900多戶。基地緊鄰大東溼地公園、大東藝文中心、鳳山商圈、鳳山醫院等，生活機能完善。Y10案基地面積2299坪，位於鐵路地下化後新生廊道，將興建3棟地上24樓、地下4樓住宅共700多戶。是捷運黃線首件聯開案，且是捷運共構宅，標榜捷運到站即到家。

林欽榮說，兩案均有公共托育、日照中心等空間回饋，市府也能分回捷運建設挹注金，O13案市府可分回47億元；Y10案分回45億元，並有160坪公益設施。市府開拓捷運聯合開發基地，可爭取建設財源。高雄捷運首件O4站聯開案由麗寶集團建設中，R20後勁站及RK1岡山站，都有廠商遞案。