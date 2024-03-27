高雄楠梓區路燈不停閃爍 網友直呼恐怖「清明節提早放假」

高雄市楠梓區大學22街及大學西路，今晚8時許突然有多盞路燈不停閃爍，當地居民拍下路燈一閃一滅的影片，上網詢問「為何路燈會這樣？」網友回說「金恐怖」、「清明節提早放假」等；台電表示，現場大約10多盞路燈持續閃爍，已派人巡檢中，故障原因仍須釐清。

當地藍田里里長謝坤易說，大學22街的路燈今晚8時許，突然不停閃爍；同時間大學西路也有此狀況，他接獲居民反映，已經通知台電派人前來搶修，目前台電人員已經在現場處理中。

有網友拍下大學22街路燈閃爍的影片，畫面中只見路燈快速閃爍，街道一下子光明、一下子陷入黑暗，氣氛相當詭異。貼文引起許多網友討論，有人說：「好像有甚麼東西要出來了」、「昨天半夜就有出現過一段時間」、「清明節提早放假！」

有網友說：「電壓不足」、「科技執法」、「夜店22街」、「搖落」，也有人苦中作樂說，「慶祝4月1日漲電價」、「沒愛了，電量不足！」

台電高雄區處說，今晚8時許接獲通報，指稱大學22街及大學西路的路燈閃爍，目前已經派人前往現場檢修，不排除是電線外皮破損，但詳細原因仍需詳細調查，目前有10多盞路燈閃爍，但沒有民宅因此停電。