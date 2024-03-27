美國NASA空品觀測機台東低空衝場 航迷驚呼：好大台

環境部與美國太空總署（NASA）合作「七海計畫」3D空品實驗，NASA觀測機今來台最後1次飛航任務，中午飛入台東豐年機場，並低空衝場未降落。守候航迷驚呼「好大台！」

「好難得在台東看到NASA飛機。」呂姓航迷說，之前就有看到電視新聞報NASA飛機在台灣西部出沒，今天終於有機會見到廬山真面目，好大台！飛很低感覺更大，拍了很多張。

另林姓航迷開玩笑說，NASA都在西部密集量測空品狀況，可能台東連續10年都全台最乾淨空氣，飛行員想來呼吸一下台東新鮮好空氣，說不定帶回美國宣傳，來個空氣觀光呢。

據了解，這架美國NASA觀測機，預計連續48小時不間斷地在高雄屏東上空密集觀測，早上還在屏東恆春機場衝場，中午1點半首度低空飛越台東豐年機場2次，距離跑道最低約10公尺。