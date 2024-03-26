中油高雄林園廠又「發爐」？火光、惡臭擾民 中油：新開爐不穩定

中油高雄林園廠新三輕組3月份連續發生兩次乙烯外洩事故，昨晚又有居民發現林園廠又「發爐」，暗夜火光伴隨極大噪音，空氣也飄散惡臭味，連夜向議員邱于軒反映，擔心是否又出包？中油說，間歇性火光是因為新開爐，進料不穩定才出現，是正常作業流程。環保局表示，監測未發現粒狀物，若產生明顯粒狀汙染物，將依空汙法開罰。

中油高雄林園廠三輕組昨晚又出現間歇性火光，同時伴隨噪音與惡臭，林園人嚇壞了。記者徐白櫻／翻攝

昨晚許多林園鄉親致電議員邱于軒服務處抱怨說「剛剛中油又發爐了，我們不是次等公民，整個林園都好臭」。

議員邱于軒指出，中油林園廠已經發生兩次事故，任何狀況都會讓居民感到驚慌，昨晚又臭又吵，中油雖然宣稱是正常的壓力釋放，而且地點不是上次的事故點，但管線有很多共通處，林園人怎會不擔心？

邱也批評，勞工局、環保局都發新聞重罰、停工，但是部分停工對中油根本不痛不癢。新三輕不穩定的開爐持續進行，營收和產能都是拿林園人的健康當墊背。

邱說， 新三輕2013年才蓋，不算老舊機組，歲修也是依照規定處理，但頻繁「發爐」及火災等意外頻傳，到底原因何在？是否在追求產能時忽略公安，中油必須破釜沉舟，面對自身管理的問題。

勞工局證實，昨晚通報處非3月16日事故點。環保局表示，中油林園廠新三輕昨天上午9點開始投料啟爐，啟爐初期不穩，產生不合格氣體送至廢氣燃燒塔處理，環保局AI雲端監控系統全程監控，約在晚間8點30分後火光變小，排放過程未發現粒狀物，目前持續監控中。

中油公司解釋，昨晚是三輕重新開爐，因進料還不穩定，不合格氣體依工廠安全機制排至燃燒塔處理而導致間歇性的火光。