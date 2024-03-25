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拉瓦克部落拆遷 26年爭議落幕

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄報導

高雄唯一都市原住民部落「拉瓦克部落」昨點交後順利拆除，歷經26年的搬遷爭議獲圓滿結局。市府表示，市長陳其邁以「原住民才是台灣土地主人」理念出發，決定不再上訴；第1階段溝通接近尾聲，將邁入第2階段，全力完成異地安置。

高雄市早期因木業加工及出口事業繁盛，吸引外地人口前往港區鄰近的木工廠工作，原住民群聚在前鎮區獅甲段10地號，逐步形成違章聚落建隆部落，後來更名拉瓦克部落。2015、2016年發生火災，因涉及公安問題，市府決心整頓。

市府表示，經過漫長的行政訴訟，前年高雄高等行政法院辯論終結判決拉瓦克部落11戶勝訴，雖然仍可上訴，市長陳其邁基於照顧原住民權益理念，宣布不上訴。

經過33次與部落溝通協調，市府去年與族人達成共識，依族人意願並配合需求，全力協助拉瓦克異地安置。除提供加速搬遷獎勵金、提供土地設定50年地上權，並選定鳳山中崙段12號供部落原民自力造屋。

高雄市原民會主委阿布斯說，拉瓦克部落的違建拆遷案是數十年未解難題，目前溝通近尾聲，未來進入設定地上權、土地管理機關變更、公共設施興建等任務，持續及積極關懷部落族人。

原住民 地上權 陳其邁

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