快訊

認了介紹Mandy給汪小菲 李進良看他上警局這麼說

北市文山區凌晨9人大亂鬥...男不滿被嗆聲烙人理論 其中1人慘被打斷腿

白沙屯媽回程急行軍！突然為這對母子停轎 搖晃5分鐘民眾看哭了

高雄唯一都市部落今順利拆遷 市府：會持續關懷拉瓦克部落族人

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
高雄市社區內唯一的原民部落「拉瓦克」在26年拆遷爭議後，今順利落幕。圖／高雄市政府提供
高雄市社區內唯一的原民部落「拉瓦克」在26年拆遷爭議後，今順利落幕。圖／高雄市政府提供

高雄唯一都市原住民部落前鎮拉瓦克部落歷經26年拆遷爭議後，今天順利拆遷點交落幕。高雄市原民會主委阿布斯表示，拉瓦克部落的違建拆遷案是數十年來未解的難題，市府提供土地設定地上權，供部落原民自力造屋，未來會持續、積極關懷拉瓦克部落族人。

高雄市早期因木業加工及出口事業繁盛，吸引外地人口前往港區鄰近的木工廠工作，原住民為生活所需群聚於前鎮區獅甲段10地號，後續逐步形成違章聚落建隆部落，爾後更名為拉瓦克部落。2015、2016年拉瓦克部落發生火災，因涉及公安問題，市府決心加以整頓。

經過漫長的行政訴訟，2022年10月25日高雄高等行政法院辯論終結判決拉瓦克部落11戶勝訴，雖然仍可上訴，市長陳其邁基於照顧原住民權益、原住民才是台灣土地主人的理念，宣布不再上訴。

經過1年超過33次與部落溝通協調，終於在去年達成共識，將依族人意願並配合需求，全力協助拉瓦克異地安置。除提供加速搬遷獎勵金、提供土地設定50年地上權，並選定鳳山中崙段12號供部落原民自力造屋。

高雄市原民會主委阿布斯表示，拉瓦克部落的違建拆遷案是數十年來未解的難題，目前第1階段溝通接近尾聲，即將邁入第2階段，包含設定地上權、土地管理機關變更、公共設施興建等任務，市府會持續、積極關懷拉瓦克部落族人。

高雄市府與拉瓦克部落住戶多次召開協調會，最終達成搬遷協議。圖／高雄市政府提供
高雄市府與拉瓦克部落住戶多次召開協調會，最終達成搬遷協議。圖／高雄市政府提供
拔下最後一個門牌，70年的拉瓦克部落將搬離舊址。圖／高雄市政府提供
拔下最後一個門牌，70年的拉瓦克部落將搬離舊址。圖／高雄市政府提供
「拉瓦克」部落違建爭議，今點交拆除順利落幕。圖／高雄市政府提供
「拉瓦克」部落違建爭議，今點交拆除順利落幕。圖／高雄市政府提供

原住民 地上權 高雄市

延伸閱讀

本土師資北漂？高雄10年未招客語正式老師 陳其邁允改善

演場會續攤！高雄串聯30+酒吧 跑趴爽抽萬元住宿

高雄唯一都市原住民部落 「拉瓦克」最後一戶搬遷

高雄彌陀區南寮漁港車輛落水 母命危、子撕裂傷

相關新聞

他辭科技業返鄉接手父母芭樂園 務農2年病痛「不藥而癒」

屏東縣高樹鄉47歲芭樂農許宏鵬，2年多前辭去在北部科技業工作，回鄉接手年邁父母親的芭樂園，他用草生栽培，善用剪枝分區調節...

屏東縣瑪家村長突昏倒送醫不治 遺體送回部落全村不捨

屏東縣瑪家鄉瑪家村長唐建生本月19日在台北昏倒送醫經連日搶救，23日上午不治享壽62歲，遺體昨天從台大醫院送回到瑪家部落...

剛喊漲就停電！岡山一早停電4小時 台電：因「不明外物」碰觸

高雄市岡山地區今天凌晨2點多、早上7時左右發生2次停電狀況，台電公司表示，早上7點接獲停電通報，迅速派人搶修，目前已經修...

一場海難催生「南岬之盟」國際協定書 周春米訪美見證台灣地位

1867年恆春半島發生美國商船「羅妹號」事件，倖存船長與船員因誤闖排灣族領地遭到出草，還引發美國出兵，最後排灣族頭目還與...

五月天開場首日湧進5萬3千人 62分鐘完成散場疏運

搖滾樂團團五月天昨晚在高雄世運主場館舉辦演唱會，吸引5萬3千人聚集，就怕散場出狀況，高雄市長陳其邁特至主場館應變中心督軍...

世界結核病日 屏縣衛生局強化潛伏結核感染篩檢與治療

今天3月24日是世界結核病日，屏東縣政府衛生局表示，近年與轄內指定醫院合作，針對長照機構內長者，進行潛伏結核感染篩檢與治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。