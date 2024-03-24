高雄唯一都市部落今順利拆遷 市府：會持續關懷拉瓦克部落族人

高雄唯一都市原住民部落前鎮拉瓦克部落歷經26年拆遷爭議後，今天順利拆遷點交落幕。高雄市原民會主委阿布斯表示，拉瓦克部落的違建拆遷案是數十年來未解的難題，市府提供土地設定地上權，供部落原民自力造屋，未來會持續、積極關懷拉瓦克部落族人。

高雄市早期因木業加工及出口事業繁盛，吸引外地人口前往港區鄰近的木工廠工作，原住民為生活所需群聚於前鎮區獅甲段10地號，後續逐步形成違章聚落建隆部落，爾後更名為拉瓦克部落。2015、2016年拉瓦克部落發生火災，因涉及公安問題，市府決心加以整頓。

經過漫長的行政訴訟，2022年10月25日高雄高等行政法院辯論終結判決拉瓦克部落11戶勝訴，雖然仍可上訴，市長陳其邁基於照顧原住民權益、原住民才是台灣土地主人的理念，宣布不再上訴。

經過1年超過33次與部落溝通協調，終於在去年達成共識，將依族人意願並配合需求，全力協助拉瓦克異地安置。除提供加速搬遷獎勵金、提供土地設定50年地上權，並選定鳳山中崙段12號供部落原民自力造屋。